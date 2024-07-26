https://ria.ru/20240726/minkultury-1962169926.html

В Нижнем Новгороде рекомендовали отменить концерт рэпера Кишлака

В Нижнем Новгороде рекомендовали отменить концерт рэпера Кишлака - РИА Новости, 26.07.2024

В Нижнем Новгороде рекомендовали отменить концерт рэпера Кишлака

Министерство культуры Нижегородской области направило рекомендации об отказе от проведения в Нижнем Новгороде концерта рэпера Кишлака (Максима Фисенко) "с... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:45

2024-07-26T14:45

2024-07-26T14:45

культура

нижний новгород

нижегородская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881890564_0:548:1051:1139_1920x0_80_0_0_ca629bbf6ab50cb4672fe2f0a2eae84b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Министерство культуры Нижегородской области направило рекомендации об отказе от проведения в Нижнем Новгороде концерта рэпера Кишлака (Максима Фисенко) "с учетом общественного мнения", сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее местный Telegram-канал Ni Mash со ссылкой на организаторов концерта сообщил, что концерт рэпера в нижегородском клубе Premio находится под угрозой отмены якобы из-за возражений регионального минкульта. Утверждается, что гастроли исполнителя, по предварительным данным, срываются из-за обвинений в пропаганде наркотиков и ЛГБТ*. "У министерства отсутствуют полномочия по отмене или запрету зрелищных мероприятий, организатором которых не является министерство или подведомственные ему учреждения культуры. Premio не является подведомственной министерству организацией. Тем не менее, министерством в адрес Premio с учетом общественного мнения направлены рекомендации об отказе от проведения мероприятия", - сообщили агентству в пресс-службе министерства. На данный момент РИА Новости не удалось связаться с руководством клуба, чтобы узнать о принятом ими решении по поводу концерта. Между тем, на "Яндекс Афише" билеты на концерт Кишлака в Нижнем Новгороде вечером 28 июля продаются. Ранее 4 июля в баре города Омска концерт рэпера Кишлака сорвали неизвестные, которые ворвались к нему в гримерку и напали с перцовым баллончиком. Полиция начала проверку.* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

https://ria.ru/20240722/drozdov-1961268594.html

https://ria.ru/20240725/kontsert-1961881036.html

нижний новгород

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижний новгород, нижегородская область, россия