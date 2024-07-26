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В Нижнем Новгороде рекомендовали отменить концерт рэпера Кишлака - РИА Новости, 26.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:45 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/minkultury-1962169926.html
В Нижнем Новгороде рекомендовали отменить концерт рэпера Кишлака
В Нижнем Новгороде рекомендовали отменить концерт рэпера Кишлака - РИА Новости, 26.07.2024
В Нижнем Новгороде рекомендовали отменить концерт рэпера Кишлака
Министерство культуры Нижегородской области направило рекомендации об отказе от проведения в Нижнем Новгороде концерта рэпера Кишлака (Максима Фисенко) "с... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:45
2024-07-26T14:45
культура
нижний новгород
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Министерство культуры Нижегородской области направило рекомендации об отказе от проведения в Нижнем Новгороде концерта рэпера Кишлака (Максима Фисенко) "с учетом общественного мнения", сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее местный Telegram-канал Ni Mash со ссылкой на организаторов концерта сообщил, что концерт рэпера в нижегородском клубе Premio находится под угрозой отмены якобы из-за возражений регионального минкульта. Утверждается, что гастроли исполнителя, по предварительным данным, срываются из-за обвинений в пропаганде наркотиков и ЛГБТ*. "У министерства отсутствуют полномочия по отмене или запрету зрелищных мероприятий, организатором которых не является министерство или подведомственные ему учреждения культуры. Premio не является подведомственной министерству организацией. Тем не менее, министерством в адрес Premio с учетом общественного мнения направлены рекомендации об отказе от проведения мероприятия", - сообщили агентству в пресс-службе министерства. На данный момент РИА Новости не удалось связаться с руководством клуба, чтобы узнать о принятом ими решении по поводу концерта. Между тем, на "Яндекс Афише" билеты на концерт Кишлака в Нижнем Новгороде вечером 28 июля продаются. Ранее 4 июля в баре города Омска концерт рэпера Кишлака сорвали неизвестные, которые ворвались к нему в гримерку и напали с перцовым баллончиком. Полиция начала проверку.* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.
https://ria.ru/20240722/drozdov-1961268594.html
https://ria.ru/20240725/kontsert-1961881036.html
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нижний новгород, нижегородская область, россия
Культура, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
В Нижнем Новгороде рекомендовали отменить концерт рэпера Кишлака

Минкультуры Нижегородской области рекомендовало отменить концерт рэпера Кишлака

© Фото : соцсети артистаРэпер Кишлак
Рэпер Кишлак - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : соцсети артиста
Рэпер Кишлак. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Министерство культуры Нижегородской области направило рекомендации об отказе от проведения в Нижнем Новгороде концерта рэпера Кишлака (Максима Фисенко) "с учетом общественного мнения", сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее местный Telegram-канал Ni Mash со ссылкой на организаторов концерта сообщил, что концерт рэпера в нижегородском клубе Premio находится под угрозой отмены якобы из-за возражений регионального минкульта. Утверждается, что гастроли исполнителя, по предварительным данным, срываются из-за обвинений в пропаганде наркотиков и ЛГБТ*.
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«
"У министерства отсутствуют полномочия по отмене или запрету зрелищных мероприятий, организатором которых не является министерство или подведомственные ему учреждения культуры. Premio не является подведомственной министерству организацией. Тем не менее, министерством в адрес Premio с учетом общественного мнения направлены рекомендации об отказе от проведения мероприятия", - сообщили агентству в пресс-службе министерства.
На данный момент РИА Новости не удалось связаться с руководством клуба, чтобы узнать о принятом ими решении по поводу концерта. Между тем, на "Яндекс Афише" билеты на концерт Кишлака в Нижнем Новгороде вечером 28 июля продаются.
Ранее 4 июля в баре города Омска концерт рэпера Кишлака сорвали неизвестные, которые ворвались к нему в гримерку и напали с перцовым баллончиком. Полиция начала проверку.
* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.
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