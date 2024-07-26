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В МАГАТЭ оценили ситуацию в сфере безопасности на Запорожской АЭС - РИА Новости, 26.07.2024
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13:40 26.07.2024 (обновлено: 14:18 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/magate-1962153105.html
В МАГАТЭ оценили ситуацию в сфере безопасности на Запорожской АЭС
В МАГАТЭ оценили ситуацию в сфере безопасности на Запорожской АЭС - РИА Новости, 26.07.2024
В МАГАТЭ оценили ситуацию в сфере безопасности на Запорожской АЭС
Эксперты МАГАТЭ, дислоцированные на Запорожской АЭС (ЗАЭС), провели обходы для контроля над мониторингом техобслуживания систем станции, во время процедуры... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:40
2024-07-26T14:18
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ, дислоцированные на Запорожской АЭС (ЗАЭС), провели обходы для контроля над мониторингом техобслуживания систем станции, во время процедуры никаких проблем не выявили, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в пятницу.Согласно релизу, опубликованному на сайте агентства, за последние дни эксперты МАГАТЭ наблюдали за продолжающимся ремонтом компонентов главного электрического трансформатора третьего реакторного блока, которые разбирались для обслуживания. Они также осуществляли мониторинг плановых работ по техническому обслуживанию реакторного зала и вспомогательного здания атомного шестого энергоблока."Они (эксперты - ред.) не сообщили о каких-либо проблемах, связанных с ядерной безопасностью или физической безопасностью, связанных с наблюдаемыми работами по техническому обслуживанию", - говорится в релизе агентства.Агентство добавляет, что ситуация в сфере безопасности на Запорожской АЭС остается крайне сложной."В течение прошлой недели эксперты МАГАТЭ продолжали слышать взрывы и стрельбу на разных расстояниях от объекта", - говорится в релизе МАГАТЭ.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
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в мире, магатэ, днепр (город), европа, энергодар, запорожская аэс
В мире, МАГАТЭ, Днепр (город), Европа, Энергодар, Запорожская АЭС
В МАГАТЭ оценили ситуацию в сфере безопасности на Запорожской АЭС

МАГАТЭ: ситуация в сфере безопасности на Запорожской АЭС остается крайне сложной

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ, дислоцированные на Запорожской АЭС (ЗАЭС), провели обходы для контроля над мониторингом техобслуживания систем станции, во время процедуры никаких проблем не выявили, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в пятницу.
Согласно релизу, опубликованному на сайте агентства, за последние дни эксперты МАГАТЭ наблюдали за продолжающимся ремонтом компонентов главного электрического трансформатора третьего реакторного блока, которые разбирались для обслуживания. Они также осуществляли мониторинг плановых работ по техническому обслуживанию реакторного зала и вспомогательного здания атомного шестого энергоблока.
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"Они (эксперты - ред.) не сообщили о каких-либо проблемах, связанных с ядерной безопасностью или физической безопасностью, связанных с наблюдаемыми работами по техническому обслуживанию", - говорится в релизе агентства.
Агентство добавляет, что ситуация в сфере безопасности на Запорожской АЭС остается крайне сложной.
"В течение прошлой недели эксперты МАГАТЭ продолжали слышать взрывы и стрельбу на разных расстояниях от объекта", - говорится в релизе МАГАТЭ.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
 
В миреМАГАТЭДнепр (город)ЕвропаЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
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