https://ria.ru/20240726/lavrov-1962105986.html

Лавров встретился с главой МИД Турции

Лавров встретился с главой МИД Турции - РИА Новости, 26.07.2024

Лавров встретился с главой МИД Турции

Встреча глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана проходит во Вьентьяне на "полях" СМИД АСЕАН. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:14

2024-07-26T11:14

2024-07-26T11:14

в мире

россия

лаос

турция

сергей лавров

хакан фидан

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ВЬЕНТЬЯН, 26 июл - РИА Новости. Встреча глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана проходит во Вьентьяне на "полях" СМИД АСЕАН. В начале переговоров российский министр поинтересовался у Фидана, когда тот приехал в Лаос. Турецкий министр, рассказал, что прибыл в пятницу утром. В свою очередь Лавров рассказал ему, что прибыл накануне из Москвы и уже успел провести пять двусторонних встреч и одну трехстороннюю - РФ, КНР, Лаос.

https://ria.ru/20240228/lavrov-1929964576.html

россия

лаос

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в мире, россия, лаос, турция, сергей лавров, хакан фидан