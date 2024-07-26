https://ria.ru/20240726/lavrov-1962105986.html
Лавров встретился с главой МИД Турции
Лавров встретился с главой МИД Турции - РИА Новости, 26.07.2024
Лавров встретился с главой МИД Турции
Встреча глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана проходит во Вьентьяне на "полях" СМИД АСЕАН. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:14
2024-07-26T11:14
2024-07-26T11:14
в мире
россия
лаос
турция
сергей лавров
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893462384_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_d017f9a3b8d5b86459343f4455a22e8d.jpg
ВЬЕНТЬЯН, 26 июл - РИА Новости. Встреча глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана проходит во Вьентьяне на "полях" СМИД АСЕАН. В начале переговоров российский министр поинтересовался у Фидана, когда тот приехал в Лаос. Турецкий министр, рассказал, что прибыл в пятницу утром. В свою очередь Лавров рассказал ему, что прибыл накануне из Москвы и уже успел провести пять двусторонних встреч и одну трехстороннюю - РФ, КНР, Лаос.
https://ria.ru/20240228/lavrov-1929964576.html
россия
лаос
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893462384_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_9083d44a2cfd293fff0bea793f7b392d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, лаос, турция, сергей лавров, хакан фидан
В мире, Россия, Лаос, Турция, Сергей Лавров, Хакан Фидан
Лавров встретился с главой МИД Турции
Лавров и глава МИД Турции Фидан встретились на полях СМИД АСЕАН во Вьентьяне