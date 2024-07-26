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Лавров встретился с главой МИД Турции - РИА Новости, 26.07.2024
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11:14 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/lavrov-1962105986.html
Лавров встретился с главой МИД Турции
Лавров встретился с главой МИД Турции - РИА Новости, 26.07.2024
Лавров встретился с главой МИД Турции
Встреча глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана проходит во Вьентьяне на "полях" СМИД АСЕАН. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:14
2024-07-26T11:14
в мире
россия
лаос
турция
сергей лавров
хакан фидан
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ВЬЕНТЬЯН, 26 июл - РИА Новости. Встреча глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана проходит во Вьентьяне на "полях" СМИД АСЕАН. В начале переговоров российский министр поинтересовался у Фидана, когда тот приехал в Лаос. Турецкий министр, рассказал, что прибыл в пятницу утром. В свою очередь Лавров рассказал ему, что прибыл накануне из Москвы и уже успел провести пять двусторонних встреч и одну трехстороннюю - РФ, КНР, Лаос.
https://ria.ru/20240228/lavrov-1929964576.html
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в мире, россия, лаос, турция, сергей лавров, хакан фидан
В мире, Россия, Лаос, Турция, Сергей Лавров, Хакан Фидан
Лавров встретился с главой МИД Турции

Лавров и глава МИД Турции Фидан встретились на полях СМИД АСЕАН во Вьентьяне

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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ВЬЕНТЬЯН, 26 июл - РИА Новости. Встреча глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана проходит во Вьентьяне на "полях" СМИД АСЕАН.
В начале переговоров российский министр поинтересовался у Фидана, когда тот приехал в Лаос. Турецкий министр, рассказал, что прибыл в пятницу утром.
В свою очередь Лавров рассказал ему, что прибыл накануне из Москвы и уже успел провести пять двусторонних встреч и одну трехстороннюю - РФ, КНР, Лаос.
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В миреРоссияЛаосТурцияСергей ЛавровХакан Фидан
 
 
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