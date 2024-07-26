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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу - РИА Новости, 26.07.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 1,12 копейки, до 11,7296 рубля, курс доллара вырос на 15,5 копейки, до 85,565 рубля,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:28
2024-07-26T17:28
2024-07-26T17:30
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 1,12 копейки, до 11,7296 рубля, курс доллара вырос на 15,5 копейки, до 85,565 рубля, курс евро вырос на 9,3 копейки, до 93,2641 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, центральный банк рф (цб рф), сша, московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), США, Московская биржа, Экономика
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу
Официальный курс юаня на субботу — 11,73 рубля, доллара — 85,57, евро — 93,26