https://ria.ru/20240726/kredit-1962181393.html

Набиуллина рассказала о росте спроса на кредиты

Набиуллина рассказала о росте спроса на кредиты - РИА Новости, 26.07.2024

Набиуллина рассказала о росте спроса на кредиты

Рост спроса на кредиты в России в первом полугодии существенно превзошел прогнозы ЦБ, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:21

2024-07-26T15:21

2024-07-26T15:21

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Рост спроса на кредиты в России в первом полугодии существенно превзошел прогнозы ЦБ, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "В последние полгода ключевая ставка несколько сдерживала темпы роста кредитования, но его динамика все еще далека от сбалансированной. Почему так происходит? Во-первых, рост спроса на кредиты существенно превзошел наши оценки", - сказала она журналистам на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Банк России в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.

https://ria.ru/20240726/stavka-1962179262.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)