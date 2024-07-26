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В Подмосковье грабитель распылил перцовый баллончик женщине в лицо - РИА Новости, 26.07.2024
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14:22 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/korolev-1962165807.html
В Подмосковье грабитель распылил перцовый баллончик женщине в лицо
В Подмосковье грабитель распылил перцовый баллончик женщине в лицо - РИА Новости, 26.07.2024
В Подмосковье грабитель распылил перцовый баллончик женщине в лицо
Сотрудники полиции задержали грабителя, распылившего перцовый баллончик женщине в лицо и ударившего ее несколько раз бутылкой по голове в подъезде дома в... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:22
2024-07-26T14:22
происшествия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали грабителя, распылившего перцовый баллончик женщине в лицо и ударившего ее несколько раз бутылкой по голове в подъезде дома в Королеве, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По информации полиции, 23 июля в дежурную часть УМВД России по Королёву поступило сообщение от местной жительницы о том, что "в подъезде одного из домов на улице Пионерской на неё напал неизвестный". Установлено, что мужчина распылил перцовый баллончик женщине в лицо, а также нанес несколько ударов бутылкой по голове. Заметив камеры видеонаблюдения в помещении, он скрылся с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). "Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его в Щёлково. Им оказался житель Московской области 2003 года рождения. Правонарушитель пояснил, что совершил преступление с целью завладения денежными средствами потерпевшей", - приводятся слова Петровой в Telegram-канале подмосковной полиции.
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происшествия, россия, королев, пионерский, татьяна петрова
Происшествия, Россия, Королев, Пионерский, Татьяна Петрова
В Подмосковье грабитель распылил перцовый баллончик женщине в лицо

В Королеве грабитель распылил баллончик женщине в лицо и избил ее бутылкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали грабителя, распылившего перцовый баллончик женщине в лицо и ударившего ее несколько раз бутылкой по голове в подъезде дома в Королеве, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
По информации полиции, 23 июля в дежурную часть УМВД России по Королёву поступило сообщение от местной жительницы о том, что "в подъезде одного из домов на улице Пионерской на неё напал неизвестный". Установлено, что мужчина распылил перцовый баллончик женщине в лицо, а также нанес несколько ударов бутылкой по голове. Заметив камеры видеонаблюдения в помещении, он скрылся с места происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
"Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его в Щёлково. Им оказался житель Московской области 2003 года рождения. Правонарушитель пояснил, что совершил преступление с целью завладения денежными средствами потерпевшей", - приводятся слова Петровой в Telegram-канале подмосковной полиции.
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