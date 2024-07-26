https://ria.ru/20240726/korolev-1962165807.html

В Подмосковье грабитель распылил перцовый баллончик женщине в лицо

В Подмосковье грабитель распылил перцовый баллончик женщине в лицо - РИА Новости, 26.07.2024

В Подмосковье грабитель распылил перцовый баллончик женщине в лицо

Сотрудники полиции задержали грабителя, распылившего перцовый баллончик женщине в лицо и ударившего ее несколько раз бутылкой по голове в подъезде дома в... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:22

2024-07-26T14:22

2024-07-26T14:22

происшествия

россия

королев

пионерский

татьяна петрова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали грабителя, распылившего перцовый баллончик женщине в лицо и ударившего ее несколько раз бутылкой по голове в подъезде дома в Королеве, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По информации полиции, 23 июля в дежурную часть УМВД России по Королёву поступило сообщение от местной жительницы о том, что "в подъезде одного из домов на улице Пионерской на неё напал неизвестный". Установлено, что мужчина распылил перцовый баллончик женщине в лицо, а также нанес несколько ударов бутылкой по голове. Заметив камеры видеонаблюдения в помещении, он скрылся с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). "Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его в Щёлково. Им оказался житель Московской области 2003 года рождения. Правонарушитель пояснил, что совершил преступление с целью завладения денежными средствами потерпевшей", - приводятся слова Петровой в Telegram-канале подмосковной полиции.

https://ria.ru/20240223/napadenie-1929137385.html

россия

королев

пионерский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, королев, пионерский, татьяна петрова