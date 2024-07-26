https://ria.ru/20240726/komitet-1962108094.html

В Госдуме одобрили проект об отягчающих обстоятельствах для треш-стримеров

В Госдуме одобрили проект об отягчающих обстоятельствах для треш-стримеров - РИА Новости, 26.07.2024

В Госдуме одобрили проект об отягчающих обстоятельствах для треш-стримеров

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате рассмотреть 30 июля и принять во втором чтении законопроект, которым предлагается считать отягчающим... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:24

2024-07-26T11:24

2024-07-26T11:24

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате рассмотреть 30 июля и принять во втором чтении законопроект, которым предлагается считать отягчающим обстоятельством по ряду статей Уголовного кодекса преступление, совершенное с публичной демонстрацией во время стрима, следует из решения комитета. "Рекомендовать Государственной думе принять во втором чтении указанный проект федерального закона. Предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы для рассмотрения во втором чтении на 30.07.2024 г", - говорится в решении комитета. Согласно изменениям, которые вносятся в Уголовный кодекс, отягчающими обстоятельствами признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях. Также усиливается уголовная ответственность за совершение 10 преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда.

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