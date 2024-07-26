https://ria.ru/20240726/kombinat-1962241782.html

Связанный с делом Булгакова комбинат выиграл закупки на 35 миллионов рублей

Связанный с делом Булгакова комбинат выиграл закупки на 35 миллионов рублей - РИА Новости, 26.07.2024

Связанный с делом Булгакова комбинат выиграл закупки на 35 миллионов рублей

АО "Грязинский пищевой комбинат", чьи интересы, по версии правоохранителей, лоббировал арестованный экс-замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков,... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T18:28

2024-07-26T18:28

2024-07-26T18:28

дмитрий булгаков

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы рф

дело экс-замминистра обороны булгакова

происшествия

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. АО "Грязинский пищевой комбинат", чьи интересы, по версии правоохранителей, лоббировал арестованный экс-замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, стал победителем 11 закупок на сумму 34,6 миллиона рублей с 2014 по 2021 год, все они заключены по начальной (максимальной) цене контракта, следует из данных сайта B2B.house, специализирующегося на сборе информации о закупках. Поисковый запрос по наименованию "Грязинский пищевой комбинат" не выдает результатов по проведенным закупкам или заключенным контрактам на портале госзакупок. Сайт B2B.house позиционирует себя как площадка, содержащая информацию обо всех заключаемых государственных и коммерческих контрактах. "Акционерное общество "Грязинский пищевой комбинат" приняло участие в 11 тендерах на общую сумму 34 614 610,99 ₽ (по НМЦК). Организация заняла первое место в 11 тендерах, процент побед составляет 100%", - сообщается на сайте. В двух из 11 контрактов на поставку рационов питания заказчиком значится АО "Военторг". По данным B2B.house, обе закупки проводились на электронной торговой площадке Газпромбанка. Контракты заключены в 2021 году. Заказчиком по остальным закупкам было федеральное казенное учреждение "Северо-Западное окружное управление материально-технического снабжения министерства внутренних дел Российской Федерации". Контракты заключены в 2017 году. Данные на портале госзакупок ищутся по номерам закупок и контрактов, предоставленных сайтом B2B.house. В системе поиска тендеров FindTenders.ru содержатся данные, согласно которым "Грязинский пищевой комбинат" проигрывал в закупках. Например, того же "Военторга" в 2021 году, "Северо-Западного окружного управления материально-технического снабжения министерства внутренних дел Российской Федерации", в тендере Федеральной таможенной службы, а также в тендере федерального государственного казенного учреждения "Войсковая часть 55056" (учредитель ФСБ России) на сумму почти в 230 миллионов рублей в 2014 году. О закупках компаний, связанных с комбинатом - ООО "ГПК – Продтара" (Грязищенский пищевой комбинат – Продтара) и ООО "КонсервПакЛам" - информация на портале госзакупок и других специализированных сайтах о проводимых закупках отсутствует. АО "Грязинский пищевой комбинат" в городе Грязи Липецкой области был основан в 1944 году как базовое предприятие для снабжения Вооруженных сил СССР специальным продовольствием. Сегодня является одним из крупнейших поставщиков продовольствия для нужд российских силовых структур и ведомств, выпуская, в частности, пищевые концентраты, которые не надо варить, и различные консервы. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината. ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240726/istochnik-1962176550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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дмитрий булгаков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, дело экс-замминистра обороны булгакова, происшествия