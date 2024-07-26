https://ria.ru/20240726/klyuchevaya_stavka-1962056981.html

Аналитики спрогнозировали повышение ключевой ставки до 18 процентов

Аналитики спрогнозировали повышение ключевой ставки до 18 процентов - РИА Новости, 26.07.2024

Аналитики спрогнозировали повышение ключевой ставки до 18 процентов

Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 18% годовых, считают большинство аналитиков, опрошенных РИА Новости. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T00:19

2024-07-26T00:19

2024-07-26T00:19

россия

экономика

эльвира набиуллина

алексей заботкин

михаил васильев

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 18% годовых, считают большинство аналитиков, опрошенных РИА Новости. Пространство для снижения ставки, по мнению экспертов, появится у регулятора в следующем году – в первом или во втором квартале. Динамика ставкиЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. В этом году ставка пока не менялась. В июне Банк России в четвертый раз подряд сохранил ее на уровне 16%. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что рассматривалось как сохранение ключевой ставки, так и ее повышение - на 1 и 2 процентных пункта. Недельная инфляция в России в годовом выражении на 22 июля замедлилась до 9,18% в годовом выражении с 9,21% на 15 июля, сообщало Минэкономразвития. А инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле выросли до 12,4% с 11,9% месяцем ранее, говорилось в исследовании инФОМ по заказу ЦБ. Зампред ЦБ Алексей Заботкин в начале июля сообщил, что Банк России в июле, скорее всего, будет в том числе обсуждать повышение ключевой ставки до 17% или 18%. Прогнозы Все опрошенные аналитики ожидают повышения ключевой ставки. Некоторые расхождения есть лишь в оценке величины повышения. "Мы ожидаем, что Банк России в эту пятницу повысит ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18%. В пользу повышения ключевой ставки выступают сигналы Банка России, а также динамика инфляции, инфляционных ожиданий, состояние рынка труда, динамика зарплат и кредитования", - говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, если инфляция в ближайшие месяцы не начнет замедляться и при ключевой ставке 18%, то к концу года она будет складываться в районе 8%. Главный аналитик ПСБ Денис Попов также ожидает повышения ключевой ставки до 18% на фоне сдвига траектории инфляции и инфляционных ожиданий значительно выше прогноза и целей Банка России. "Полагаю, что июльское повышение ключевой ставки станет последним в этом году (есть пока осторожные сигналы, что пик перегрева пройден или экономика проходит его в текущем моменте). Пространство для снижения ключевой ставки, по нашим оценкам, сформируется к первому кварталу 2025 года", - добавил аналитик. Главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах ожидает повышения ключевой ставки на 100-200 базисных пунктов и нейтральную риторику ЦБ. "Первое решение по снижению ожидаем во втором квартале 2025 года. Насколько ставка будет снижена, зависит от скорости и глубины снижения инфляции", - сказал он. По прогнозам НРА, вероятность повышения ставки до 18% составляет 60%. Возможность повышения до 19% и более невысока, как и сохранения ставки на текущем уровне – оба варианта аналитики оценивают всего в 10% вероятности. Повышение до 17% более вероятно (20%). "Банк России примет решение, основываясь на ряде факторов. Во-первых, это ускоренный рост экономики, который превышает ее потенциал. Во-вторых, это продолжающийся рост цен, который можно назвать "залипшей" инфляцией. В-третьих, это устойчивый потребительский бум. В-четвертых, это продолжающаяся мягкая бюджетная политика. И наконец, это не снижающиеся инфляционные ожидания населения", - прокомментировал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. "НРА прогнозирует, что высокий рост цен и стабильно высокое потребление будут расценены как угроза финансовой стабильности", - добавил он.

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https://ria.ru/20240525/tsb-1948304317.html

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россия, экономика, эльвира набиуллина, алексей заботкин, михаил васильев, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), фонд "общественное мнение"