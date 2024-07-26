https://ria.ru/20240726/klyuchevaya_stavka-1962056981.html
Аналитики спрогнозировали повышение ключевой ставки до 18 процентов
Аналитики спрогнозировали повышение ключевой ставки до 18 процентов - РИА Новости, 26.07.2024
Аналитики спрогнозировали повышение ключевой ставки до 18 процентов
Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 18% годовых, считают большинство аналитиков, опрошенных РИА Новости. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T00:19
2024-07-26T00:19
2024-07-26T00:19
россия
экономика
эльвира набиуллина
алексей заботкин
михаил васильев
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 18% годовых, считают большинство аналитиков, опрошенных РИА Новости. Пространство для снижения ставки, по мнению экспертов, появится у регулятора в следующем году – в первом или во втором квартале. Динамика ставкиЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. В этом году ставка пока не менялась. В июне Банк России в четвертый раз подряд сохранил ее на уровне 16%. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что рассматривалось как сохранение ключевой ставки, так и ее повышение - на 1 и 2 процентных пункта. Недельная инфляция в России в годовом выражении на 22 июля замедлилась до 9,18% в годовом выражении с 9,21% на 15 июля, сообщало Минэкономразвития. А инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле выросли до 12,4% с 11,9% месяцем ранее, говорилось в исследовании инФОМ по заказу ЦБ. Зампред ЦБ Алексей Заботкин в начале июля сообщил, что Банк России в июле, скорее всего, будет в том числе обсуждать повышение ключевой ставки до 17% или 18%. Прогнозы Все опрошенные аналитики ожидают повышения ключевой ставки. Некоторые расхождения есть лишь в оценке величины повышения. "Мы ожидаем, что Банк России в эту пятницу повысит ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18%. В пользу повышения ключевой ставки выступают сигналы Банка России, а также динамика инфляции, инфляционных ожиданий, состояние рынка труда, динамика зарплат и кредитования", - говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, если инфляция в ближайшие месяцы не начнет замедляться и при ключевой ставке 18%, то к концу года она будет складываться в районе 8%. Главный аналитик ПСБ Денис Попов также ожидает повышения ключевой ставки до 18% на фоне сдвига траектории инфляции и инфляционных ожиданий значительно выше прогноза и целей Банка России. "Полагаю, что июльское повышение ключевой ставки станет последним в этом году (есть пока осторожные сигналы, что пик перегрева пройден или экономика проходит его в текущем моменте). Пространство для снижения ключевой ставки, по нашим оценкам, сформируется к первому кварталу 2025 года", - добавил аналитик. Главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах ожидает повышения ключевой ставки на 100-200 базисных пунктов и нейтральную риторику ЦБ. "Первое решение по снижению ожидаем во втором квартале 2025 года. Насколько ставка будет снижена, зависит от скорости и глубины снижения инфляции", - сказал он. По прогнозам НРА, вероятность повышения ставки до 18% составляет 60%. Возможность повышения до 19% и более невысока, как и сохранения ставки на текущем уровне – оба варианта аналитики оценивают всего в 10% вероятности. Повышение до 17% более вероятно (20%). "Банк России примет решение, основываясь на ряде факторов. Во-первых, это ускоренный рост экономики, который превышает ее потенциал. Во-вторых, это продолжающийся рост цен, который можно назвать "залипшей" инфляцией. В-третьих, это устойчивый потребительский бум. В-четвертых, это продолжающаяся мягкая бюджетная политика. И наконец, это не снижающиеся инфляционные ожидания населения", - прокомментировал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. "НРА прогнозирует, что высокий рост цен и стабильно высокое потребление будут расценены как угроза финансовой стабильности", - добавил он.
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россия, экономика, эльвира набиуллина, алексей заботкин, михаил васильев, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), фонд "общественное мнение"
Россия, Экономика, Эльвира Набиуллина, Алексей Заботкин, Михаил Васильев, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Фонд "Общественное мнение"
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 18% годовых, считают большинство аналитиков, опрошенных РИА Новости.
Пространство для снижения ставки, по мнению экспертов, появится у регулятора в следующем году – в первом или во втором квартале.
ЦБ
с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта.
Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.
В этом году ставка пока не менялась. В июне Банк России в четвертый раз подряд сохранил ее на уровне 16%. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина
говорила, что рассматривалось как сохранение ключевой ставки, так и ее повышение - на 1 и 2 процентных пункта.
Недельная инфляция в России
в годовом выражении на 22 июля замедлилась до 9,18% в годовом выражении с 9,21% на 15 июля, сообщало Минэкономразвития
. А инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле выросли до 12,4% с 11,9% месяцем ранее, говорилось в исследовании инФОМ
по заказу ЦБ.
Зампред ЦБ Алексей Заботкин
в начале июля сообщил, что Банк России в июле, скорее всего, будет в том числе обсуждать повышение ключевой ставки до 17% или 18%.
Все опрошенные аналитики ожидают повышения ключевой ставки. Некоторые расхождения есть лишь в оценке величины повышения.
"Мы ожидаем, что Банк России в эту пятницу повысит ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18%. В пользу повышения ключевой ставки выступают сигналы Банка России, а также динамика инфляции, инфляционных ожиданий, состояние рынка труда, динамика зарплат и кредитования", - говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев
.
По его словам, если инфляция в ближайшие месяцы не начнет замедляться и при ключевой ставке 18%, то к концу года она будет складываться в районе 8%.
Главный аналитик ПСБ Денис Попов также ожидает повышения ключевой ставки до 18% на фоне сдвига траектории инфляции и инфляционных ожиданий значительно выше прогноза и целей Банка России.
"Полагаю, что июльское повышение ключевой ставки станет последним в этом году (есть пока осторожные сигналы, что пик перегрева пройден или экономика проходит его в текущем моменте). Пространство для снижения ключевой ставки, по нашим оценкам, сформируется к первому кварталу 2025 года", - добавил аналитик.
Главный экономист "Эксперт РА
" Антон Табах
ожидает повышения ключевой ставки на 100-200 базисных пунктов и нейтральную риторику ЦБ. "Первое решение по снижению ожидаем во втором квартале 2025 года. Насколько ставка будет снижена, зависит от скорости и глубины снижения инфляции", - сказал он.
По прогнозам НРА, вероятность повышения ставки до 18% составляет 60%. Возможность повышения до 19% и более невысока, как и сохранения ставки на текущем уровне – оба варианта аналитики оценивают всего в 10% вероятности. Повышение до 17% более вероятно (20%).
"Банк России примет решение, основываясь на ряде факторов. Во-первых, это ускоренный рост экономики, который превышает ее потенциал. Во-вторых, это продолжающийся рост цен, который можно назвать "залипшей" инфляцией. В-третьих, это устойчивый потребительский бум. В-четвертых, это продолжающаяся мягкая бюджетная политика. И наконец, это не снижающиеся инфляционные ожидания населения", - прокомментировал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин
.
"НРА прогнозирует, что высокий рост цен и стабильно высокое потребление будут расценены как угроза финансовой стабильности", - добавил он.