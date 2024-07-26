Посол Китая в США: кризис на Украине не должен портить отношения стран
Посол КНР в США Се: кризис на Украине не должен портить отношения между странами
© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolФлаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Продолжающийся кризис на Украине не должен становиться проблемой в отношениях между США и Китаем, а конфликт между двумя великими державами привел бы к невообразимым последствиям, заявил посол КНР в Вашингтоне Се Фэн.
«
"Украинский конфликт не является и не должен становиться препятствием в отношениях между США и Китаем, а скорейшее прекращение огня отвечает интересам всех заинтересованных сторон", - сказал дипломат на торжественном приеме в посольстве, посвященном 97-летию со дня создания Китайской народно-освободительной армии.
Как подчеркнул посол КНР, Пекину и Вашингтону необходимо "ценить мир и следовать пути отказа от конфронтации", поскольку прогресс в отношениях между двумя странами исторически давался им нелегко. "Любой конфликт или конфронтация привели бы к невообразимым последствиям как для двух стран, так и для всего мира", - добавил он.
"Мы делаем выбор в пользу открытости и глобального сотрудничества, процветания и общего блага. Мы надеемся, что США будут работать вместе с нами в этом направлении", - указал глава китайской дипмиссии в Вашингтоне.
Китай и Украина должны укреплять отношения, заявил Ван И
24 июля, 11:16