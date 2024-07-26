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Посол Китая в США: кризис на Украине не должен портить отношения стран - РИА Новости, 26.07.2024
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03:13 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/kitay-1962062800.html
Посол Китая в США: кризис на Украине не должен портить отношения стран
Посол Китая в США: кризис на Украине не должен портить отношения стран - РИА Новости, 26.07.2024
Посол Китая в США: кризис на Украине не должен портить отношения стран
Продолжающийся кризис на Украине не должен становиться проблемой в отношениях между США и Китаем, а конфликт между двумя великими державами привел бы к... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T03:13
2024-07-26T03:13
китай
сша
вашингтон (штат)
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Продолжающийся кризис на Украине не должен становиться проблемой в отношениях между США и Китаем, а конфликт между двумя великими державами привел бы к невообразимым последствиям, заявил посол КНР в Вашингтоне Се Фэн. "Украинский конфликт не является и не должен становиться препятствием в отношениях между США и Китаем, а скорейшее прекращение огня отвечает интересам всех заинтересованных сторон", - сказал дипломат на торжественном приеме в посольстве, посвященном 97-летию со дня создания Китайской народно-освободительной армии. Как подчеркнул посол КНР, Пекину и Вашингтону необходимо "ценить мир и следовать пути отказа от конфронтации", поскольку прогресс в отношениях между двумя странами исторически давался им нелегко. "Любой конфликт или конфронтация привели бы к невообразимым последствиям как для двух стран, так и для всего мира", - добавил он. "Мы делаем выбор в пользу открытости и глобального сотрудничества, процветания и общего блага. Мы надеемся, что США будут работать вместе с нами в этом направлении", - указал глава китайской дипмиссии в Вашингтоне.
https://ria.ru/20240717/mid-1960191106.html
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китай, сша, вашингтон (штат), в мире
Китай, США, Вашингтон (штат), В мире
Посол Китая в США: кризис на Украине не должен портить отношения стран

Посол КНР в США Се: кризис на Украине не должен портить отношения между странами

© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolФлаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР
Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Продолжающийся кризис на Украине не должен становиться проблемой в отношениях между США и Китаем, а конфликт между двумя великими державами привел бы к невообразимым последствиям, заявил посол КНР в Вашингтоне Се Фэн.
«
"Украинский конфликт не является и не должен становиться препятствием в отношениях между США и Китаем, а скорейшее прекращение огня отвечает интересам всех заинтересованных сторон", - сказал дипломат на торжественном приеме в посольстве, посвященном 97-летию со дня создания Китайской народно-освободительной армии.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями
17 июля, 11:07
Как подчеркнул посол КНР, Пекину и Вашингтону необходимо "ценить мир и следовать пути отказа от конфронтации", поскольку прогресс в отношениях между двумя странами исторически давался им нелегко. "Любой конфликт или конфронтация привели бы к невообразимым последствиям как для двух стран, так и для всего мира", - добавил он.
"Мы делаем выбор в пользу открытости и глобального сотрудничества, процветания и общего блага. Мы надеемся, что США будут работать вместе с нами в этом направлении", - указал глава китайской дипмиссии в Вашингтоне.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Китай и Украина должны укреплять отношения, заявил Ван И
24 июля, 11:16
 
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