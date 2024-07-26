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Посол Китая в России рассказал о подготовке взаимных визитов - РИА Новости, 26.07.2024
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12:14 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/kitaj-1962120070.html
Посол Китая в России рассказал о подготовке взаимных визитов
Посол Китая в России рассказал о подготовке взаимных визитов - РИА Новости, 26.07.2024
Посол Китая в России рассказал о подготовке взаимных визитов
Китай и Россия планируют подготовить ряд важных визитов в этом году, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:14
2024-07-26T12:14
китай
россия
чжан ханьхуэй
всекитайское собрание народных представителей
политика
в мире
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Китай и Россия планируют подготовить ряд важных визитов в этом году, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. &quot;Стороны планируют подготовить ряд важных визитов в этом году, что полностью отражает высокий уровень и особый характер китайско-российских отношений&quot;, — сказал он в ходе пресс-конференции, организованной &quot;Российской газетой&quot;.Посол отметил, что контакты между Китаем и Россией в последнее время были особенно тесными. &quot;Только в этом месяце председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и вице-премьер госсовета КНР Дин Сюэсян посетили Россию и приняли участие в институционных встречах&quot;, — указал Чжан Ханьхуэй.Он добавил, что Китай готов вместе с Россией поддерживать друг друга, тесно сотрудничать на пути модернизации обеих стран и способствовать дальнейшему развитию китайско-российских отношений.
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китай, россия, чжан ханьхуэй, всекитайское собрание народных представителей, политика, в мире
Китай, Россия, Чжан Ханьхуэй, Всекитайское собрание народных представителей, Политика, В мире
Посол Китая в России рассказал о подготовке взаимных визитов

Посол КНР в РФ: планируется подготовить ряд важных взаимных визитов в этом году

© РИА Новости / фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкПосол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Китай и Россия планируют подготовить ряд важных визитов в этом году, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
«

"Стороны планируют подготовить ряд важных визитов в этом году, что полностью отражает высокий уровень и особый характер китайско-российских отношений", — сказал он в ходе пресс-конференции, организованной "Российской газетой".

Посол отметил, что контакты между Китаем и Россией в последнее время были особенно тесными.
«

"Только в этом месяце председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и вице-премьер госсовета КНР Дин Сюэсян посетили Россию и приняли участие в институционных встречах", — указал Чжан Ханьхуэй.

Он добавил, что Китай готов вместе с Россией поддерживать друг друга, тесно сотрудничать на пути модернизации обеих стран и способствовать дальнейшему развитию китайско-российских отношений.
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