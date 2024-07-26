https://ria.ru/20240726/kitaj-1962120070.html

Посол Китая в России рассказал о подготовке взаимных визитов

Посол Китая в России рассказал о подготовке взаимных визитов - РИА Новости, 26.07.2024

Посол Китая в России рассказал о подготовке взаимных визитов

Китай и Россия планируют подготовить ряд важных визитов в этом году, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T12:14

2024-07-26T12:14

2024-07-26T12:14

китай

россия

чжан ханьхуэй

всекитайское собрание народных представителей

политика

в мире

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Китай и Россия планируют подготовить ряд важных визитов в этом году, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Стороны планируют подготовить ряд важных визитов в этом году, что полностью отражает высокий уровень и особый характер китайско-российских отношений", — сказал он в ходе пресс-конференции, организованной "Российской газетой".Посол отметил, что контакты между Китаем и Россией в последнее время были особенно тесными. "Только в этом месяце председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и вице-премьер госсовета КНР Дин Сюэсян посетили Россию и приняли участие в институционных встречах", — указал Чжан Ханьхуэй.Он добавил, что Китай готов вместе с Россией поддерживать друг друга, тесно сотрудничать на пути модернизации обеих стран и способствовать дальнейшему развитию китайско-российских отношений.

https://ria.ru/20240726/atr-1962068819.html

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китай, россия, чжан ханьхуэй, всекитайское собрание народных представителей, политика, в мире