https://ria.ru/20240726/kirovo-chepetsk-1962219897.html
В Кировской области упавшая ветка тополя убила ребенка
В Кировской области упавшая ветка тополя убила ребенка - РИА Новости, 26.07.2024
В Кировской области упавшая ветка тополя убила ребенка
Четырехлетняя девочка погибла после падения на неё ветки тополя в Кирово-Чепецке, сообщила прокуратура Кировской области. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:11
2024-07-26T17:11
2024-07-26T17:15
происшествия
кирово-чепецк
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Четырехлетняя девочка погибла после падения на неё ветки тополя в Кирово-Чепецке, сообщила прокуратура Кировской области. "Днем 26 июля вблизи одного из жилых домов по улице Лермонтова в Кирово-Чепецке произошел несчастный случай. В результате падения веткой дерева (тополь) 4-летней девочке причинена смертельная черепно-мозговая травма", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). "Прокуратурой в ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям либо бездействию должностных лиц администрации и дорожной эксплуатационной службы, ответственных за безопасность при организации отдыха граждан, благоустройстве городского пространства", - отмечается в сообщении.
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происшествия, кирово-чепецк, кировская область
Происшествия, Кирово-Чепецк, Кировская область
В Кировской области упавшая ветка тополя убила ребенка
В Кирово-Чепецке 4-летняя девочка погибла после падения на нее ветки тополя