https://ria.ru/20240726/kirovo-chepetsk-1962219897.html

В Кировской области упавшая ветка тополя убила ребенка

В Кировской области упавшая ветка тополя убила ребенка - РИА Новости, 26.07.2024

В Кировской области упавшая ветка тополя убила ребенка

Четырехлетняя девочка погибла после падения на неё ветки тополя в Кирово-Чепецке, сообщила прокуратура Кировской области. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T17:11

2024-07-26T17:11

2024-07-26T17:15

происшествия

кирово-чепецк

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Четырехлетняя девочка погибла после падения на неё ветки тополя в Кирово-Чепецке, сообщила прокуратура Кировской области. "Днем 26 июля вблизи одного из жилых домов по улице Лермонтова в Кирово-Чепецке произошел несчастный случай. В результате падения веткой дерева (тополь) 4-летней девочке причинена смертельная черепно-мозговая травма", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). "Прокуратурой в ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям либо бездействию должностных лиц администрации и дорожной эксплуатационной службы, ответственных за безопасность при организации отдыха граждан, благоустройстве городского пространства", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240603/moskva-1950205162.html

кирово-чепецк

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происшествия, кирово-чепецк, кировская область