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Эксперт оценил шансы Обамы помочь Харрис притянуть электорат - РИА Новости, 26.07.2024
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14:03 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/kharris-1962160947.html
Эксперт оценил шансы Обамы помочь Харрис притянуть электорат
Эксперт оценил шансы Обамы помочь Харрис притянуть электорат - РИА Новости, 26.07.2024
Эксперт оценил шансы Обамы помочь Харрис притянуть электорат
Бывшему президенту США Бараку Обаме вряд ли удастся помочь вице-президенту Камале Харрис притянуть электорат, так как на фоне кандидата в президенты страны... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:03
2024-07-26T14:03
в мире
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барак обама
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бывшему президенту США Бараку Обаме вряд ли удастся помочь вице-президенту Камале Харрис притянуть электорат, так как на фоне кандидата в президенты страны Дональда Трампа она смотрится блекло, кандидат должен быть сравнимым с конкурентом по харизме и популярности, а такого нет, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ранее Барак Обама и его супруга Мишель заявили, что поддерживают кандидатуру Харрис в предвыборной гонке. "Думаю, что нет, вряд ли, потому что на фоне Трампа она очень блекло смотрится, потому что мало просто поставить кандидата. Этот кандидат должен быть по популярности, по харизме быть сравнимым с конкурентом, с Трампом, а такого реально нет", - сказал Блохин, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что Харрис сейчас искусственно накручивают медийный рейтинг, говоря о том, что якобы она отстает от Трампа на 2-3%, демократы будут пытаться ей помочь, но все видели, к чему привели четыре года ее вице-президентства. "Понятно, что они сейчас являются самыми политическими тяжеловесами в Демократической партии. Как раз они сыграли ключевую роль в отстранении (Джо) Байдена, и очевидно, что сегодня они, конечно, будут проталкивать Харрис. Тем более, что между ними есть некое культурное родство символическое", - заключил Блохин. Действующий глава государства Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок, и поддержал кандидатуру Харрис. Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче, чем Байдена. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
https://ria.ru/20240723/ssha-1961284943.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, барак обама, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Барак Обама, Выборы президента США — 2024
Эксперт оценил шансы Обамы помочь Харрис притянуть электорат

Политолог Блохин: Обаме вряд ли удастся помочь Харрис притянуть электорат

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бывшему президенту США Бараку Обаме вряд ли удастся помочь вице-президенту Камале Харрис притянуть электорат, так как на фоне кандидата в президенты страны Дональда Трампа она смотрится блекло, кандидат должен быть сравнимым с конкурентом по харизме и популярности, а такого нет, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее Барак Обама и его супруга Мишель заявили, что поддерживают кандидатуру Харрис в предвыборной гонке.
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"Думаю, что нет, вряд ли, потому что на фоне Трампа она очень блекло смотрится, потому что мало просто поставить кандидата. Этот кандидат должен быть по популярности, по харизме быть сравнимым с конкурентом, с Трампом, а такого реально нет", - сказал Блохин, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что Харрис сейчас искусственно накручивают медийный рейтинг, говоря о том, что якобы она отстает от Трампа на 2-3%, демократы будут пытаться ей помочь, но все видели, к чему привели четыре года ее вице-президентства.
«
"Понятно, что они сейчас являются самыми политическими тяжеловесами в Демократической партии. Как раз они сыграли ключевую роль в отстранении (Джо) Байдена, и очевидно, что сегодня они, конечно, будут проталкивать Харрис. Тем более, что между ними есть некое культурное родство символическое", - заключил Блохин.
Действующий глава государства Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок, и поддержал кандидатуру Харрис. Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче, чем Байдена. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
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