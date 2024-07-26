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В Карелии автомобиль сбил двух человек на остановке - РИА Новости, 26.07.2024
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15:17 26.07.2024 (обновлено: 16:54 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/karelija-1962179732.html
В Карелии автомобиль сбил двух человек на остановке
В Карелии автомобиль сбил двух человек на остановке - РИА Новости, 26.07.2024
В Карелии автомобиль сбил двух человек на остановке
Водитель автомобиля Infiniti сбил двух человек на остановке на Лососинском шоссе в Карелии, перед этим задев попутную машину, сообщило республиканское... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:17
2024-07-26T16:54
происшествия
россия
петрозаводск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Водитель автомобиля Infiniti сбил двух человек на остановке на Лососинском шоссе в Карелии, перед этим задев попутную машину, сообщило республиканское управление МВД РФ в Telegram-канале. Как информирует ведомство, в пятницу днем водитель Infiniti, двигаясь по Лососинскому шоссе в направлении выезда из Петрозаводска, задел попутную Škoda Fabia, после чего его автомобиль вынесло с проезжей части на остановку. "В тот момент там остановился троллейбус, пассажиры выходили из транспорта. По предварительным данным, не менее двух граждан были сбиты "Инфинити", – говорится в сообщении. Состояние пострадавших пока не уточняется. На месте аварии работают экстренные службы.
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происшествия, россия, петрозаводск
Происшествия, Россия, Петрозаводск
В Карелии автомобиль сбил двух человек на остановке

На Лососинском шоссе в Карелии автомобиль сбил двух человек на остановке

© Полиция Карелии/TelegramМесто ДТП на Лососинском шоссе в Карелии. 26 июля 2024
Место ДТП на Лососинском шоссе в Карелии. 26 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Полиция Карелии/Telegram
Место ДТП на Лососинском шоссе в Карелии. 26 июля 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Водитель автомобиля Infiniti сбил двух человек на остановке на Лососинском шоссе в Карелии, перед этим задев попутную машину, сообщило республиканское управление МВД РФ в Telegram-канале.
Как информирует ведомство, в пятницу днем водитель Infiniti, двигаясь по Лососинскому шоссе в направлении выезда из Петрозаводска, задел попутную Škoda Fabia, после чего его автомобиль вынесло с проезжей части на остановку.
"В тот момент там остановился троллейбус, пассажиры выходили из транспорта. По предварительным данным, не менее двух граждан были сбиты "Инфинити", – говорится в сообщении.
Состояние пострадавших пока не уточняется. На месте аварии работают экстренные службы.
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