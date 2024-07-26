https://ria.ru/20240726/karelija-1962179732.html

В Карелии автомобиль сбил двух человек на остановке

В Карелии автомобиль сбил двух человек на остановке - РИА Новости, 26.07.2024

В Карелии автомобиль сбил двух человек на остановке

Водитель автомобиля Infiniti сбил двух человек на остановке на Лососинском шоссе в Карелии, перед этим задев попутную машину, сообщило республиканское... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:17

2024-07-26T15:17

2024-07-26T16:54

происшествия

россия

петрозаводск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Водитель автомобиля Infiniti сбил двух человек на остановке на Лососинском шоссе в Карелии, перед этим задев попутную машину, сообщило республиканское управление МВД РФ в Telegram-канале. Как информирует ведомство, в пятницу днем водитель Infiniti, двигаясь по Лососинскому шоссе в направлении выезда из Петрозаводска, задел попутную Škoda Fabia, после чего его автомобиль вынесло с проезжей части на остановку. "В тот момент там остановился троллейбус, пассажиры выходили из транспорта. По предварительным данным, не менее двух граждан были сбиты "Инфинити", – говорится в сообщении. Состояние пострадавших пока не уточняется. На месте аварии работают экстренные службы.

https://ria.ru/20240412/tramvay-1939666599.html

россия

петрозаводск

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происшествия, россия, петрозаводск