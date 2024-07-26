https://ria.ru/20240726/karelija-1962166681.html

В карельском архиве рассказали об избиениях в финских концлагерях

В карельском архиве рассказали об избиениях в финских концлагерях - РИА Новости, 26.07.2024

В карельском архиве рассказали об избиениях в финских концлагерях

В финских концлагерях и трудовых лагерях на территории Карелии в годы Великой Отечественной войны были массовые избиения и голод, рассказала начальник отдела... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:28

2024-07-26T14:28

2024-07-26T14:28

республика карелия

финляндия

германия

генеральная прокуратура рф

без срока давности

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. В финских концлагерях и трудовых лагерях на территории Карелии в годы Великой Отечественной войны были массовые избиения и голод, рассказала начальник отдела использования и публикации документов Национального архива Республики Карелия Елена Усачева в ходе судебного заседания. Верховный суд Республики Карелия в пятницу продолжает рассмотрение дела по заявлению прокуратуры о признании геноцидом и военными преступлениями действий немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии на территории Карелии в годы Великой Отечественной войны. Трансляция судебного заседания ведется проектом "Без срока давности". "То, что проходит красной нитью через все документы, - это конечно голод, который был, избиения, которые были массовым явлением… Избиения были и в трудовых лагерях. Избивали за проступки, причем давали много розг через тряпку, пропитанную солью. Отсутствие медицинской помощи тоже было в документах… Дети умирали практически в каждой семье в концлагерях", - сказала Усачева. Она отметила, что решение о создании концлагерей было принято практически сразу после начала оккупации Карелии. "Петрозаводск практически превращается в основной центр концлагерей на захваченной территории. Здесь были размещены основные концлагеря… Основной смысл концлагерей, который в него вкладывался, – сосредоточить население, которое оказалось на захваченной территории, то которое не принадлежало к национальному населению, которое не могло в дальнейшем составить основу народонаселения Великой Финляндии. То есть речь идет о не националах, которых оказалось достаточно много на захваченной территории. И соответственно их начали свозить в концлагеря", - рассказала Усачева. Предполагалось, что в будущем, когда Германия победит, их можно было выселить на другую территорию, избавившись от этого населения, пояснила сотрудница архива. "То есть останется только национальное население, которое составит народонаселение Великой Финляндии… Финны провели учетную кампанию, и оказалось, что из более 86 тысяч человек 50 тысяч, то есть большая часть, были как раз не националы, то есть это население им было не нужно. Это были все, кроме финнов, карелов, вепсов, ингерманландцев", - добавила она. "Что касается жестокости, безусловно, это видно из документов. Проводилась очень четкая политика сегрегации. То есть в любом финском документе в обязательном порядке первым его обозначением была его национальность. И относительно этого принимались некие решения, то есть это было основополагающим. То есть любое население делилось на две части… То, что относительно не национального населения была более жесткая политика, это однозначно. Голод, избиение и так далее – это касалось этих групп населения… Были случаи и расстрелов за попытки побега", - сказала Усачева. Ранее в Верховный суд Республики Карелия поступило заявление прокурора Республики Карелия о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии на территории Карело-Финской ССР (в настоящее время – Республика Карелия) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. С осени 1941 года и до конца июня 1944 года две трети самой экономически развитой части территории региона находились под оккупацией Финляндии – союзницы нацистской Германии. Как сообщала Генпрокуратура России, в период оккупации "финнами в республике создано свыше 100 концентрационных и трудовых лагерей для гражданского населения и советских военнопленных". Уже к концу 1941 года в них находилось более 20 тысяч человек, преимущественно женщин, стариков и детей, количество которых в апреле 1942 года достигло почти 24 тысячи. В дальнейшем общая численность содержавшихся узников в концлагерях колебалась в пределах 15-18 тысяч, что составляло около 20% от всего попавшего в оккупацию населения. За время финской оккупации только в петрозаводских концлагерях "погибли свыше семи тысяч узников". Всего убиты и замучены 8 028 мирных граждан, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тысяч советских военнопленных. Захватчиками были разрушены города, деревни, все промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Общая сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Республики Карелия, в переводе на современный курс рубля составляет более 20 триллионов рублей, сообщала Генпрокуратура России.

https://ria.ru/20240627/finlyandiya-1955917318.html

https://ria.ru/20240719/karelija-1960722706.html

https://ria.ru/20240627/sud-1955811711.html

республика карелия

финляндия

германия

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республика карелия, финляндия, германия, генеральная прокуратура рф, без срока давности