https://ria.ru/20240726/karantin-1962115034.html

В селах Орловской области ввели карантин из-за оспы овец и коз

В селах Орловской области ввели карантин из-за оспы овец и коз - РИА Новости, 26.07.2024

В селах Орловской области ввели карантин из-за оспы овец и коз

Карантин по оспе овец и коз ввели в селе Архарово и деревне Федоровка Орловской области, соответствующий указ губернатора опубликован на сайте регионального... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:54

2024-07-26T11:54

2024-07-26T11:54

орловская область

малоархангельский район

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600731054_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55130c28243d70205bac37b593726fba.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Карантин по оспе овец и коз ввели в селе Архарово и деревне Федоровка Орловской области, соответствующий указ губернатора опубликован на сайте регионального правительства. "Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по оспе овец и коз на отдельных территориях Орловской области", – говорится в тексте документа.Согласно указу, эпизоотическими очагами заболевания стали территории двух личных подсобных хозяйств в селе Архарово Малоархангельского района, а также личного подсобного хозяйства в деревне Федоровка Дубовицкого сельского поселения Малоархангельского района Орловской области. Из документа следует, что территории в радиусе 1,5 километра от границ эпизоотических очагов признаны неблагополучным пунктом, а территории в радиусе 10 километров от границ неблагополучного пункта – угрожаемой зоной. На период действия карантина в эпизоотических очагах установлены ограничительные мероприятия, включающие запрет посещения территории посторонними лицами, ввоза и вывоза животных всех видов, вывоза молока, шерсти и пуха от восприимчивых животных, въезда и выезда транспортных средств.

https://ria.ru/20240530/nalivayki-1949424054.html

орловская область

малоархангельский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орловская область, малоархангельский район, происшествия