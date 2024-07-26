https://ria.ru/20240726/karantin-1962115034.html
В селах Орловской области ввели карантин из-за оспы овец и коз
В селах Орловской области ввели карантин из-за оспы овец и коз - РИА Новости, 26.07.2024
В селах Орловской области ввели карантин из-за оспы овец и коз
Карантин по оспе овец и коз ввели в селе Архарово и деревне Федоровка Орловской области, соответствующий указ губернатора опубликован на сайте регионального... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:54
2024-07-26T11:54
2024-07-26T11:54
орловская область
малоархангельский район
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Карантин по оспе овец и коз ввели в селе Архарово и деревне Федоровка Орловской области, соответствующий указ губернатора опубликован на сайте регионального правительства. "Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по оспе овец и коз на отдельных территориях Орловской области", – говорится в тексте документа.Согласно указу, эпизоотическими очагами заболевания стали территории двух личных подсобных хозяйств в селе Архарово Малоархангельского района, а также личного подсобного хозяйства в деревне Федоровка Дубовицкого сельского поселения Малоархангельского района Орловской области. Из документа следует, что территории в радиусе 1,5 километра от границ эпизоотических очагов признаны неблагополучным пунктом, а территории в радиусе 10 километров от границ неблагополучного пункта – угрожаемой зоной. На период действия карантина в эпизоотических очагах установлены ограничительные мероприятия, включающие запрет посещения территории посторонними лицами, ввоза и вывоза животных всех видов, вывоза молока, шерсти и пуха от восприимчивых животных, въезда и выезда транспортных средств.
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орловская область
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орловская область, малоархангельский район, происшествия
Орловская область, Малоархангельский район, Происшествия
В селах Орловской области ввели карантин из-за оспы овец и коз
В Архарово и Федоровке Орловской области ввели карантин по оспе овец и коз
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Карантин по оспе овец и коз ввели в селе Архарово и деревне Федоровка Орловской области, соответствующий указ губернатора опубликован на сайте регионального правительства.
«
"Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по оспе овец и коз на отдельных территориях Орловской области", – говорится в тексте документа.
Согласно указу, эпизоотическими очагами заболевания стали территории двух личных подсобных хозяйств в селе Архарово Малоархангельского района, а также личного подсобного хозяйства в деревне Федоровка Дубовицкого сельского поселения Малоархангельского района Орловской области.
Из документа следует, что территории в радиусе 1,5 километра от границ эпизоотических очагов признаны неблагополучным пунктом, а территории в радиусе 10 километров от границ неблагополучного пункта – угрожаемой зоной.
На период действия карантина в эпизоотических очагах установлены ограничительные мероприятия, включающие запрет посещения территории посторонними лицами, ввоза и вывоза животных всех видов, вывоза молока, шерсти и пуха от восприимчивых животных, въезда и выезда транспортных средств.