https://ria.ru/20240726/kadyrov-1962195794.html
Кадыров призвал заблокировать YouTube
Кадыров призвал заблокировать YouTube - РИА Новости, 26.07.2024
Кадыров призвал заблокировать YouTube
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что видеосервис YouTube уже давно надо было заблокировать в России. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:53
2024-07-26T15:53
2024-07-26T16:40
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технологии
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МОСКВА/ГРОЗНЫЙ, 26 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что видеосервис YouTube уже давно надо было заблокировать в России.Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что до конца недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, к концу следующей — до 70%."Я никогда не захожу в YouTube. К сожалению, мы опаздываем: давно надо было закрыть YouTube, не замедлять, а заблокировать. Потому что все наши каналы - именно те, которые защищают интересы - России (в целом - ред.), Чеченской Республики (в частности - ред.), человека, свободу слова - они сразу блокируют. А тех шайтанов, которые вводят людей в заблуждение... - они их поддерживают, поднимают (на главной странице сайта - ред). Поэтому давно надо было блокировать. Не замедлять, а блокировать. И все, все американские сайты, каналы надо заблокировать", - сказал Кадыров журналистам.Ранее "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в РФ.
https://ria.ru/20240725/youtube-1962015912.html
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Кадыров о необходимости блокировки YouTube
Кадыров заявил, что YouTube нужно не замедлять, а "закрыть к чертовой матери", и вспомнил про опыт Китая.
2024-07-26T15:53
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youtube, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество, технологии
YouTube, Россия, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров, Общество, Технологии
Кадыров призвал заблокировать YouTube
Кадыров: YouTube давно нужно было не замедлять, а заблокировать