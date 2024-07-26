https://ria.ru/20240726/istochnik-1962196087.html
Источник РИА Новости раскрыл подробности о деле Булгакова
Источник РИА Новости раскрыл подробности о деле Булгакова - РИА Новости, 26.07.2024
Источник РИА Новости раскрыл подробности о деле Булгакова
Задержанный экс-замглавы министерства обороны РФ Дмитрий Булгаков лоббировал интересы коммерческих структур и получал от них откаты при заключении контрактов с... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:56
2024-07-26T15:56
2024-07-26T15:56
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дмитрий булгаков
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происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный экс-замглавы министерства обороны РФ Дмитрий Булгаков лоббировал интересы коммерческих структур и получал от них откаты при заключении контрактов с Минобороны РФ, была создана система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что экс-замминистра обороны РФ генерал армии Булгаков задержан по делу коррупционной направленности, он отправлен в СИЗО "Бутырка". Как рассказал РИА Новости источник, Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат" (город Грязи, Липецкая область), используя служебное положение. Следственный комитет России возбудил против руководства АО уголовное дело по ч. 4. ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в особо крупном размере). "Была создана система, когда в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные индивидуальные рационы питания. Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания, даже в условиях проведения специальной военной операции", - рассказал источник. Кроме того, сообщил источник, Булгаков лоббировал заключение контрактов МО РФ с определенными коммерческими структурами, за что получал откаты. "Возбуждено уголовное дело, идет следствие", - сказал источник.
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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россия, грязи, липецкая область, дмитрий булгаков, дело экс-замминистра обороны булгакова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Грязи, Липецкая область, Дмитрий Булгаков, Дело экс-замминистра обороны Булгакова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Источник РИА Новости раскрыл подробности о деле Булгакова
Задержанный замглавы Минобороны Булгаков получал от коммерческих структур откаты
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный экс-замглавы министерства обороны РФ Дмитрий Булгаков лоббировал интересы коммерческих структур и получал от них откаты при заключении контрактов с Минобороны РФ, была создана система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в центре общественных связей ФСБ
сообщили, что экс-замминистра обороны РФ генерал армии Булгаков задержан по делу коррупционной направленности, он отправлен в СИЗО "Бутырка".
Как рассказал РИА Новости источник, Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат" (город Грязи
, Липецкая область
), используя служебное положение. Следственный комитет России возбудил против руководства АО уголовное дело по ч. 4. ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в особо крупном размере).
"Была создана система, когда в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные индивидуальные рационы питания. Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания, даже в условиях проведения специальной военной операции", - рассказал источник.
Кроме того, сообщил источник, Булгаков лоббировал заключение контрактов МО РФ с определенными коммерческими структурами, за что получал откаты.
"Возбуждено уголовное дело, идет следствие", - сказал источник.