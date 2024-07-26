https://ria.ru/20240726/istochnik-1962176827.html

Источник рассказал, чьи интересы лоббировал Булгаков

Источник рассказал, чьи интересы лоббировал Булгаков - РИА Новости, 26.07.2024

Источник рассказал, чьи интересы лоббировал Булгаков

Задержанный экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:10

2024-07-26T15:10

2024-07-26T15:41

происшествия

россия

грязи

липецкая область

дмитрий булгаков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дело экс-замминистра обороны булгакова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152794/39/1527943911_0:0:2640:1484_1920x0_80_0_0_23cc859ec980c6368c258f45a7800169.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что экс-замминистра обороны РФ генерал армии Булгаков задержан по делу коррупционной направленности, он отправлен в СИЗО "Бутырка". "Задержан бывший заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Д. В. Булгаков, который длительное время с использованием служебного положения лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат" (город Грязи, Липецкая область)", - сказал источник.Грязинский пищевой комбинат в городе Грязи Липецкой области был основан в 1944 году как базовое предприятие для снабжения Вооруженных Сил СССР специальным продовольствием. По информации на сайте предприятия, "на протяжении многих лет комбинат является одним из крупнейших поставщиков продовольствия для нужд силовых структур и ведомств Российской Федерации".

https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962178650.html

https://ria.ru/20240726/istochnik-1962176550.html

россия

грязи

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, грязи, липецкая область, дмитрий булгаков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дело экс-замминистра обороны булгакова