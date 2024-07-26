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Источник рассказал, чьи интересы лоббировал Булгаков - РИА Новости, 26.07.2024
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15:10 26.07.2024 (обновлено: 15:41 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/istochnik-1962176827.html
Источник рассказал, чьи интересы лоббировал Булгаков
Источник рассказал, чьи интересы лоббировал Булгаков - РИА Новости, 26.07.2024
Источник рассказал, чьи интересы лоббировал Булгаков
Задержанный экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:10
2024-07-26T15:41
происшествия
россия
грязи
липецкая область
дмитрий булгаков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дело экс-замминистра обороны булгакова
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что экс-замминистра обороны РФ генерал армии Булгаков задержан по делу коррупционной направленности, он отправлен в СИЗО "Бутырка". "Задержан бывший заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Д. В. Булгаков, который длительное время с использованием служебного положения лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат" (город Грязи, Липецкая область)", - сказал источник.Грязинский пищевой комбинат в городе Грязи Липецкой области был основан в 1944 году как базовое предприятие для снабжения Вооруженных Сил СССР специальным продовольствием. По информации на сайте предприятия, "на протяжении многих лет комбинат является одним из крупнейших поставщиков продовольствия для нужд силовых структур и ведомств Российской Федерации".
https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962178650.html
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россия
грязи
липецкая область
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происшествия, россия, грязи, липецкая область, дмитрий булгаков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дело экс-замминистра обороны булгакова
Происшествия, Россия, Грязи, Липецкая область, Дмитрий Булгаков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Источник рассказал, чьи интересы лоббировал Булгаков

Экс-замглавы МО Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дмитрий Булгаков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что экс-замминистра обороны РФ генерал армии Булгаков задержан по делу коррупционной направленности, он отправлен в СИЗО "Бутырка".
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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"Задержан бывший заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Д. В. Булгаков, который длительное время с использованием служебного положения лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат" (город Грязи, Липецкая область)", - сказал источник.
Грязинский пищевой комбинат в городе Грязи Липецкой области был основан в 1944 году как базовое предприятие для снабжения Вооруженных Сил СССР специальным продовольствием. По информации на сайте предприятия, "на протяжении многих лет комбинат является одним из крупнейших поставщиков продовольствия для нужд силовых структур и ведомств Российской Федерации".
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ПроисшествияРоссияГрязиЛипецкая областьДмитрий БулгаковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дело экс-замминистра обороны Булгакова
 
 
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