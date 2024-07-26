https://ria.ru/20240726/inoagent-1962217116.html
Минюст включил издание "Bild на русском"* в реестр иноагентов
Минюст включил издание "Bild на русском"* в реестр иноагентов - РИА Новости, 26.07.2024
Минюст включил издание "Bild на русском"* в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов издание "Bild на русском"*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:04
2024-07-26T17:04
2024-07-26T17:15
россия
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов издание "Bild на русском"*, сообщается на сайте ведомства."Двадцать шестого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.А. Матвеев**, а также "BILD на русском"*, - говорится в сообщении.По информации ведомства "Bild на русском"* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ. Выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.Внесенный в реестр Матвеев** также распространял недостоверную информацию. Выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой организацией, включенной в перечень нежелательных НПО. Является участником проекта, включенного в реестр иностранных агентов.* Издание, признанное иноагентом в России** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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россия, bild, происшествия
Россия, Bild, Происшествия
Минюст включил издание "Bild на русском"* в реестр иноагентов
Минюст включил "Bild на русском"* и Матвеева в реестр иноагентов
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости.
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов издание "Bild на русском"*, сообщается на сайте
ведомства.
"Двадцать шестого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.А. Матвеев**, а также "BILD на русском"*, - говорится в сообщении.
По информации ведомства "Bild на русском"* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ. Выступал против специальной военной операции на Украине
, принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
Внесенный в реестр Матвеев** также распространял недостоверную информацию. Выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой организацией, включенной в перечень нежелательных НПО. Является участником проекта, включенного в реестр иностранных агентов.
* Издание, признанное иноагентом в России
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента