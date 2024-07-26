https://ria.ru/20240726/infrastruktura-1962081875.html

В Черниговской области пострадал объект инфраструктуры

В Черниговской области пострадал объект инфраструктуры - РИА Новости, 26.07.2024

В Черниговской области пострадал объект инфраструктуры

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус утверждает в Telegram-канале, что в ночь на пятницу был поражен объект инфраструктуры в городе... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T09:12

2024-07-26T09:12

2024-07-26T09:12

специальная военная операция на украине

в мире

нежин

черниговская область

украина

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус утверждает в Telegram-канале, что в ночь на пятницу был поражен объект инфраструктуры в городе Нежин. "Очередная атака по Нежину. Попадание в объект инфраструктуры", - написал Чаус, не уточнив, о каком объекте идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240726/ukraina-1962074074.html

нежин

черниговская область

украина

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в мире, нежин, черниговская область, украина