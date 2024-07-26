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ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции в 2024 году
ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции в 2024 году - РИА Новости, 26.07.2024
ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции в 2024 году
Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 6,5-7% с 4,3-4,8%, а также расширил коридор по ожиданиям роста цен в следующем году до 4-4,5% с 4%,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:32
2024-07-26T13:32
2024-07-26T13:36
экономика
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центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 6,5-7% с 4,3-4,8%, а также расширил коридор по ожиданиям роста цен в следующем году до 4-4,5% с 4%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.Ожидания Банка России по инфляции в 2026 году остались на прежнем уровне - 4%, такого же уровня регулятор ждет в 2027 году.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции в 2024 году
ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 6,5-7%