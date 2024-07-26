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В Финляндии вандалы облили краской вход в здание правительства - РИА Новости, 26.07.2024
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11:10 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/helsinki-1962105830.html
В Финляндии вандалы облили краской вход в здание правительства
В Финляндии вандалы облили краской вход в здание правительства - РИА Новости, 26.07.2024
В Финляндии вандалы облили краской вход в здание правительства
Неизвестные облили красной краской вход в здание правительства Финляндии, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:10
2024-07-26T11:10
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Неизвестные облили красной краской вход в здание правительства Финляндии, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle. "Вход в здание Государственного совета (правительства – ред.) подвергся вандализму в пятницу. Вход в здание, выходящий на Сенатскую площадь, был испачкан красной краской", - сказано в материале. По словам замначальника по безопасности правительства Юхи Палласпуро, пять человек в черных масках после полуночи покрасили двери, стены и ступеньки на входе в здание красным веществом, похожим на смесь воды и краски, передает агентство STT. Утром облитые краской стены здания очистили примерно за час. Неизвестные скрылись до приезда полиции на место происшествия. Полиция Хельсинки расследует дело как вандализм, уточняет Yle.
https://ria.ru/20240528/yle-1948892782.html
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в мире, финляндия, хельсинки
В мире, Финляндия, Хельсинки
В Финляндии вандалы облили краской вход в здание правительства

Yle: в Хельсинки неизвестные облили красной краской вход в здание правительства

© Flickr / RowanhillФинская полиция на улице Хельсинки
Финская полиция на улице Хельсинки - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Flickr / Rowanhill
Финская полиция на улице Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Неизвестные облили красной краской вход в здание правительства Финляндии, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle.
«
"Вход в здание Государственного совета (правительства – ред.) подвергся вандализму в пятницу. Вход в здание, выходящий на Сенатскую площадь, был испачкан красной краской", - сказано в материале.
По словам замначальника по безопасности правительства Юхи Палласпуро, пять человек в черных масках после полуночи покрасили двери, стены и ступеньки на входе в здание красным веществом, похожим на смесь воды и краски, передает агентство STT. Утром облитые краской стены здания очистили примерно за час.
Неизвестные скрылись до приезда полиции на место происшествия. Полиция Хельсинки расследует дело как вандализм, уточняет Yle.
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