https://ria.ru/20240726/helsinki-1962105830.html

В Финляндии вандалы облили краской вход в здание правительства

В Финляндии вандалы облили краской вход в здание правительства - РИА Новости, 26.07.2024

В Финляндии вандалы облили краской вход в здание правительства

Неизвестные облили красной краской вход в здание правительства Финляндии, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:10

2024-07-26T11:10

2024-07-26T11:10

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Неизвестные облили красной краской вход в здание правительства Финляндии, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle. "Вход в здание Государственного совета (правительства – ред.) подвергся вандализму в пятницу. Вход в здание, выходящий на Сенатскую площадь, был испачкан красной краской", - сказано в материале. По словам замначальника по безопасности правительства Юхи Палласпуро, пять человек в черных масках после полуночи покрасили двери, стены и ступеньки на входе в здание красным веществом, похожим на смесь воды и краски, передает агентство STT. Утром облитые краской стены здания очистили примерно за час. Неизвестные скрылись до приезда полиции на место происшествия. Полиция Хельсинки расследует дело как вандализм, уточняет Yle.

https://ria.ru/20240528/yle-1948892782.html

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в мире, финляндия, хельсинки