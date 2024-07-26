Рейтинг@Mail.ru
Харрис завела страницу в TikTok - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/harris-1962124501.html
Харрис завела страницу в TikTok
Харрис завела страницу в TikTok - РИА Новости, 26.07.2024
Харрис завела страницу в TikTok
Вице-президент США Камала Харрис на фоне запуска своей предвыборной кампании завела страницу в социальной сети TikTok, несмотря на попытки действующего... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:29
2024-07-26T12:29
в мире
технологии
сша
камала харрис
джо байден
дональд трамп
tiktok
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961454931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c46d9c9360748c05d9c3e63a9f0c70b4.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис на фоне запуска своей предвыборной кампании завела страницу в социальной сети TikTok, несмотря на попытки действующего президента США запретить китайскую соцсеть. "Я слышала, что в последнее время я стала появляться на странице For You (с рекомендованными для пользователей TikTok видео - ред.), так что я решила, что сама здесь зарегистрируюсь", - сказала Харрис в первом видео в TikTok. Согласно информации на странице вице-президента США, первое видео было выложено в соцсети в четверг вечером. К утру пятницы аккаунт Харрис собрал уже 1,2 миллиона подписчиков и 1,8 миллиона лайков. А само видео набрало 4,3 миллиона просмотров. В четверг вице-президент США опубликовала первое видео в рамках своей предвыборной кампании с заявлением о своем участии в выборах президента страны. Действующий глава государства Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок, и поддержал кандидатуру Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче, чем Байдена. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания TikTok неоднократно опровергала эти опасения. В апреле Байден подписал принятый обеими палатами конгресса законопроект, частью которого стала инициатива запрета TikTok в случае, если владеющая ей компания ByteDance не продаст свой американский бизнес в течение девяти месяцев.
https://ria.ru/20240602/akkaunt-1950029245.html
https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html
https://ria.ru/20240430/tiktok-1943100428.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961454931_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_5665f76e7d88a8de2225478d00cc31b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, tiktok, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, TikTok, Выборы президента США — 2024
Харрис завела страницу в TikTok

Камала Харрис завела страницу в TikTok, несмотря на попытки запрета соцсети

© AP Photo / John RaouxКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / John Raoux
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис на фоне запуска своей предвыборной кампании завела страницу в социальной сети TikTok, несмотря на попытки действующего президента США запретить китайскую соцсеть.
"Я слышала, что в последнее время я стала появляться на странице For You (с рекомендованными для пользователей TikTok видео - ред.), так что я решила, что сама здесь зарегистрируюсь", - сказала Харрис в первом видео в TikTok.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Аккаунт Трампа в TikTok набрал более миллиона подписчиков
2 июня, 17:03
Согласно информации на странице вице-президента США, первое видео было выложено в соцсети в четверг вечером. К утру пятницы аккаунт Харрис собрал уже 1,2 миллиона подписчиков и 1,8 миллиона лайков. А само видео набрало 4,3 миллиона просмотров.
В четверг вице-президент США опубликовала первое видео в рамках своей предвыборной кампании с заявлением о своем участии в выборах президента страны.
Действующий глава государства Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок, и поддержал кандидатуру Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче, чем Байдена. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Несостоявшийся путч и живой труп: смута в США грозит всему миру
08:00
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания TikTok неоднократно опровергала эти опасения.
В апреле Байден подписал принятый обеими палатами конгресса законопроект, частью которого стала инициатива запрета TikTok в случае, если владеющая ей компания ByteDance не продаст свой американский бизнес в течение девяти месяцев.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Глава ЕК допустила блокировку TikTok в Евросоюзе
30 апреля, 05:24
 
В миреТехнологииСШАКамала ХаррисДжо БайденДональд ТрампTikTokВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала