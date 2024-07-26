https://ria.ru/20240726/harris-1962124501.html

Харрис завела страницу в TikTok

Харрис завела страницу в TikTok - РИА Новости, 26.07.2024

Харрис завела страницу в TikTok

Вице-президент США Камала Харрис на фоне запуска своей предвыборной кампании завела страницу в социальной сети TikTok, несмотря на попытки действующего... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T12:29

2024-07-26T12:29

2024-07-26T12:29

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tiktok

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис на фоне запуска своей предвыборной кампании завела страницу в социальной сети TikTok, несмотря на попытки действующего президента США запретить китайскую соцсеть. "Я слышала, что в последнее время я стала появляться на странице For You (с рекомендованными для пользователей TikTok видео - ред.), так что я решила, что сама здесь зарегистрируюсь", - сказала Харрис в первом видео в TikTok. Согласно информации на странице вице-президента США, первое видео было выложено в соцсети в четверг вечером. К утру пятницы аккаунт Харрис собрал уже 1,2 миллиона подписчиков и 1,8 миллиона лайков. А само видео набрало 4,3 миллиона просмотров. В четверг вице-президент США опубликовала первое видео в рамках своей предвыборной кампании с заявлением о своем участии в выборах президента страны. Действующий глава государства Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок, и поддержал кандидатуру Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче, чем Байдена. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания TikTok неоднократно опровергала эти опасения. В апреле Байден подписал принятый обеими палатами конгресса законопроект, частью которого стала инициатива запрета TikTok в случае, если владеющая ей компания ByteDance не продаст свой американский бизнес в течение девяти месяцев.

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https://ria.ru/20240430/tiktok-1943100428.html

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в мире, технологии, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, tiktok, выборы президента сша — 2024