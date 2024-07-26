https://ria.ru/20240726/gubernator-1962129651.html

Губернатор: объем инвестиций в АПК Кубани за пять лет увеличился на 30%

Губернатор: объем инвестиций в АПК Кубани за пять лет увеличился на 30% - РИА Новости, 26.07.2024

Губернатор: объем инвестиций в АПК Кубани за пять лет увеличился на 30%

О рекордном урожае 2024 года, а также о повышении в регионе инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса, где количество вложений за пять лет... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:00

2024-07-26T13:00

2024-07-26T13:00

краснодарский край

новороссийск

вениамин кондратьев

инвестиции

россия

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О рекордном урожае 2024 года, а также о повышении в регионе инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса, где количество вложений за пять лет увеличилось на 30% рассказал в интервью РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.– Вениамин Иванович, какой процент урожая уже собрали кубанские аграрии? Планируются ли урожайные рекорды в этом году? Какие культуры уже убраны полностью?– На Кубани сельскохозяйственный сезон в самом разгаре, активно идет уборочная кампания. Наши аграрии уже убрали ранние зерновые – пшеницу, ячмень. Валовый сбор превысил прошлогодний результат – с площади более 1,9 миллиона гектаров аграрии собрали почти 11,9 миллиона тонн зерна, что на 602 тысяч тонн больше, чем в 2023 году.При этом хочу отметить – аграрии Тбилисского района в хозяйстве имени Шевченко собрали озимую пшеницу с рекордной для страны урожайностью — 109,7 центнера с гектара. Такой высокий показатель получен с сорта кубанской селекции "Школа", выведенного при непосредственном участии Героя труда России Людмилы Беспаловой. Этот результат занесен в Книгу рекордов России. Отечественные сорта и кубанские селекционные технологии являются самыми лучшими в стране. Сейчас порядка половины озимой пшеницы, выращиваемой в России, – это сорта селекции краснодарского Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко.Во многом такого результата наши аграрии добиваются в том числе благодаря господдержке, оказываемой отрасли. Сегодня импортозамещение в семеноводстве – одна из важнейших стратегических задач нашей аграрной политики. В решении вопросов селекции мы давно объединили усилия науки, власти, аграриев, бизнеса, чем опередили санкции. С семенами озимых культур – пшеницей, ячменем, рапсом – сложностей нет. Наши поля засеваются на 100% материалом отечественной, кубанской селекции. Сортов достаточно, чтобы предприятия в каждой природно-климатической зоне при любых погодных условиях могли получать высокие урожаи качественного зерна.И нам необходимо дальше наращивать сельхоз производство, переработку для насыщения внутреннего рынка качественными, доступными товарами. Регион надежно обеспечивает продовольственную безопасность страны. В сегодняшней непростой ситуации это важно, как никогда.– На юге России рекордная жара, а в мае были заморозки. В этой связи есть ли риски для урожая? В частности, интересует урожай винограда, не пострадали ли виноградники на фоне жары?–Аномальная жара, конечно, отразилась на некоторых сельхоз культурах. Более того, у нас несколько месяцев не было дождей. Это касается кукурузы и сахарной свеклы. Однако их урожайность и качество можно будет оценить по факту старта уборки. Если говорить о фруктах, то с целью их защиты садоводы проводят необходимые агротехнические мероприятия. По их урожаю мы сохраняем прогноз – 440 тысяч тонн. Повинограду также критичного снижения урожая в сравнениис прошлым годом аграрии не прогнозируют.– Сколько инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства реализуется на Кубани? Какие из них самые масштабные?– Кубань — лидер в России по объемам производства сельхозпродукции. С уходом с российского рынка иностранных компаний для отечественного агропромышленного комплекса открылись новые возможности для роста и развития. Самое востребованное направление для инвестиций на Кубани, безусловно, агропромышленный комплекс. Конкурировать с нашим регионом в этом другим субъектам объективно сложно. У нас хорошие природно-климатические условия для производства сырьевой базы, развита логистика, и, конечно, выгодные условия сопровождения инвестиционных проектов.В последние годы растет спрос инвесторов по таким направлениям как животноводство, заготовительная и перерабатывающая отрасль, хранение и складирование зерна.Благодаря мерам поддержки инвесторов, вложения в основной капитал отрасли за пять лет увеличились на 30 процентов. За этот период на Кубани реализовали почти 300 проектов, это свыше семи тысяч рабочих мест. На сегодняшний день в сфере АПК реализуют более 100 проектов.По итогам 2023 года объем инвестиции в основной капитал агропромышленного комплекса составил около 56 миллиардов рублей. Создали порядка двух тысяч новых рабочих мест. Уже реализовали такие крупные проекты как предприятие по выращиванию овощей и растениеводческой продукции в Новороссийске. В Краснодаре построили завод по производству продуктов быстрого приготовления. В Усть-Лабинском районе появилась мельница мощностью 300 тонн в сутки.В этом году на Питерском международном экономическом форуме подписали соглашения о строительстве виноделен в Анапе и Новороссийске, созданию семеноводческого центра в Гулькевичском районе, а также расширению комплекса по производству салатной продукции.– Кубань в 2024 году планирует нарастить экспорт сельхозпродукции? За счет какой продукции? Какие на данный момент у региона основные страны-импортеры?– Наиболее перспективные направления наращивания производства и экспорта – это продукция глубокой переработки зерна, мука, масложировая и молочная продукция, сахар, мясо. Сегодня кубанские производители экспортируют свои товары в более чем 100 стран мира. Основными направлениями для наших экспортеров остаются рынки Ближнего Востока, Африки и Азии. Крепкими партнерами региона по внешнеэкономической деятельности в сфере АПК являются Китай, Турция, Саудовская Аравия, Кения и Беларусь, значительная часть объема экспорта сельхозпродукции идет в Сирию, Иран, Венесуэлу и на Кубу.– Вы неоднократно подчеркивали, что пора переходить от сырья к переработке, увеличивать ее. Каковы результаты этой работы?– Пищевая и перерабатывающая промышленность в последние годы показывает стабильно положительную динамику. В регионе в целом работает более двух тысяч компаний этой отрасли. Ежегодно появляются новые предприятия, модернизируют действующие. Так, за последние пять лет инвестиции в модернизацию пищевой и перерабатывающей промышленности составили около 74,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день реализуют 48 проектов на сумму 115 миллиардов рублей. В перспективе это даст отрасли более четырех тысяч новых рабочих мест.Сегодня благодаря наличию мощной сырьевой базы наши предприятия загружены от 60% до 70%. При этом 80% производимой в крае продукции отвечает международным стандартам. Эти достижения стали возможными во многом благодаря наличию мощной сырьевой базы продукцией растениеводства и животноводства.Если говорить о динамике производства, то с начала этого года у нас выросло производство кондитерских изделий на 5%, масложировой продукции – почти на 35%, минеральной воды и безалкогольных напитков выросло также на 35%.С учетом того, что регион полностью обеспечивает себя продовольствием, у нас есть все ресурсы для того, чтобы наращивать объемы экспорта готовой продукции. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" стоит задача качественно изменить структуру экспорта в пользу готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. По итогам прошлого года мы практически вышли на равное соотношение экспорта сырья и готовой продукции. Пять лет назад это было около 20%. Эту динамику мы рассчитываем сохранить и по итогам текущего года ставим задачу нарастить долю несырьевого экспорта до более чем 50%. Мы плотно сотрудничаем со странами Ближнего Востока, Африки и Азии. В целом наша агропродукция поставляется в более чем 100 стран мира.

https://ria.ru/20240724/eksperimenty-1961680989.html

https://ria.ru/20240724/uborka-1961699172.html

https://ria.ru/20240724/ris-1961675065.html

https://ria.ru/20240724/kuban-1961668809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новороссийск, вениамин кондратьев, инвестиции, россия