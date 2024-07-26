https://ria.ru/20240726/gruziya-1962160678.html
Премьер Грузии заявил о попытках извне открыть "второй фронт" против России
Премьер Грузии заявил о попытках извне открыть "второй фронт" против России - РИА Новости, 26.07.2024
Премьер Грузии заявил о попытках извне открыть "второй фронт" против России
Внешние силы раздражены из-за того, что руководство Грузии отказалось открывать "второй фронт" против России, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:02
2024-07-26T14:02
2024-07-26T14:02
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ираклий кобахидзе
бидзина иванишвили
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ТБИЛИСИ, 26 июл - РИА Новости. Внешние силы раздражены из-за того, что руководство Грузии отказалось открывать "второй фронт" против России, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, комментируя расследование службы госбезопасности о попытке убийства основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Ранее в среду грузинская СГБ сообщила, что расследует дело о подготовке убийства Иванишвили. По данным спецслужбы, эту подготовку организовывали и финансировали проживающие на Украине бывшие грузинские чиновники. "Для нас важно принять все меры для предотвращения таких фактов... Госструктуры в Грузии работают исправно, у нас есть все ресурсы, чтобы противостоять таким планам. Что касается того, у кого могут возникнуть такие интересы: мы видим, у кого какие интересы в отношении Грузии. Были прямые усилия, чтобы... был открыт второй фронт (против России - ред.), чего мы не сделали и из-за этого конкретные силы раздражены",- заявил Кобахидзе журналистам. Ранее он неоднократно заявлял, что, если бы у власти была партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", Грузия уже была бы вовлечена в военный конфликт.
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в мире, грузия, россия, украина, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили
В мире, Грузия, Россия, Украина, Ираклий Кобахидзе, Бидзина Иванишвили
Премьер Грузии заявил о попытках извне открыть "второй фронт" против России
Кобахидзе: внешние силы раздражены отказом Грузии открыть фронт против России