Директор Олимпийского центра "Планерная" стала почетным гражданином Химок
© Фото : предоставлено администрацией городского округа ХимкиДиректор Олимпийского центра "Планерная" стала почетным гражданином Химок
© Фото : предоставлено администрацией городского округа Химки
Директор Олимпийского центра "Планерная" стала почетным гражданином Химок
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Генеральный директор Олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная" Элеонора Панова стала почетным гражданином подмосковных Химок, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Соответствующее решение в ходе открытого голосования приняли в рамках заседания депутаты муниципалитета.
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"Элеонора Ашотовна на протяжении многих является успешным руководителем центра "Планерная". За это время опытные тренеры и наставники выпустил десятки выдающихся спортсменов, которые прославляют наш городской округ на различных соревнованиях, в том числе на международной арене", – приводит пресс-служба слова председателя Совета депутатов городского округа Химки Сергея Малиновского.
В свою очередь, Панова заявила, что в центре огромное количество людей занимаются спортом, приходят семьями.
По данным пресс-службы, на сегодняшний день в учебно-спортивном центре занимаются более 2,5 тысячи детей. Здесь регулярно проходят соревнования по различным видам спорта.