https://ria.ru/20240726/grazhdanin-1962206523.html

Директор Олимпийского центра "Планерная" стала почетным гражданином Химок

Директор Олимпийского центра "Планерная" стала почетным гражданином Химок - РИА Новости, 26.07.2024

Директор Олимпийского центра "Планерная" стала почетным гражданином Химок

Генеральный директор Олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная" Элеонора Панова стала почетным гражданином подмосковных Химок, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:25

2024-07-26T16:25

2024-07-26T16:26

химки (городской округ в московской области)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Генеральный директор Олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная" Элеонора Панова стала почетным гражданином подмосковных Химок, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Соответствующее решение в ходе открытого голосования приняли в рамках заседания депутаты муниципалитета. "Элеонора Ашотовна на протяжении многих является успешным руководителем центра "Планерная". За это время опытные тренеры и наставники выпустил десятки выдающихся спортсменов, которые прославляют наш городской округ на различных соревнованиях, в том числе на международной арене", – приводит пресс-служба слова председателя Совета депутатов городского округа Химки Сергея Малиновского. В свою очередь, Панова заявила, что в центре огромное количество людей занимаются спортом, приходят семьями. По данным пресс-службы, на сегодняшний день в учебно-спортивном центре занимаются более 2,5 тысячи детей. Здесь регулярно проходят соревнования по различным видам спорта.

https://ria.ru/20230921/yubiley-1897771945.html

https://ria.ru/20240515/stroitelstvo-1946234127.html

химки (городской округ в московской области)

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки), московская область (подмосковье)