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Директор Олимпийского центра "Планерная" стала почетным гражданином Химок - РИА Новости, 26.07.2024
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16:25 26.07.2024 (обновлено: 16:26 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/grazhdanin-1962206523.html
Директор Олимпийского центра "Планерная" стала почетным гражданином Химок
Директор Олимпийского центра "Планерная" стала почетным гражданином Химок - РИА Новости, 26.07.2024
Директор Олимпийского центра "Планерная" стала почетным гражданином Химок
Генеральный директор Олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная" Элеонора Панова стала почетным гражданином подмосковных Химок, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:25
2024-07-26T16:26
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Генеральный директор Олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная" Элеонора Панова стала почетным гражданином подмосковных Химок, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Соответствующее решение в ходе открытого голосования приняли в рамках заседания депутаты муниципалитета. "Элеонора Ашотовна на протяжении многих является успешным руководителем центра "Планерная". За это время опытные тренеры и наставники выпустил десятки выдающихся спортсменов, которые прославляют наш городской округ на различных соревнованиях, в том числе на международной арене", – приводит пресс-служба слова председателя Совета депутатов городского округа Химки Сергея Малиновского. В свою очередь, Панова заявила, что в центре огромное количество людей занимаются спортом, приходят семьями. По данным пресс-службы, на сегодняшний день в учебно-спортивном центре занимаются более 2,5 тысячи детей. Здесь регулярно проходят соревнования по различным видам спорта.
https://ria.ru/20230921/yubiley-1897771945.html
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химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки), московская область (подмосковье)
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Московская область (Подмосковье)

Директор Олимпийского центра "Планерная" стала почетным гражданином Химок

© Фото : предоставлено администрацией городского округа ХимкиДиректор Олимпийского центра "Планерная" стала почетным гражданином Химок
Директор Олимпийского центра Планерная стала почетным гражданином Химок - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : предоставлено администрацией городского округа Химки
Директор Олимпийского центра "Планерная" стала почетным гражданином Химок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Генеральный директор Олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная" Элеонора Панова стала почетным гражданином подмосковных Химок, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Соответствующее решение в ходе открытого голосования приняли в рамках заседания депутаты муниципалитета.
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"Элеонора Ашотовна на протяжении многих является успешным руководителем центра "Планерная". За это время опытные тренеры и наставники выпустил десятки выдающихся спортсменов, которые прославляют наш городской округ на различных соревнованиях, в том числе на международной арене", – приводит пресс-служба слова председателя Совета депутатов городского округа Химки Сергея Малиновского.
В свою очередь, Панова заявила, что в центре огромное количество людей занимаются спортом, приходят семьями.
По данным пресс-службы, на сегодняшний день в учебно-спортивном центре занимаются более 2,5 тысячи детей. Здесь регулярно проходят соревнования по различным видам спорта.
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