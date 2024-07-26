https://ria.ru/20240726/gospodderzhka-1962187000.html

Какие меры государственной финансовой поддержки доступны бизнесу в России

Какие меры государственной финансовой поддержки доступны бизнесу в России - РИА Новости, 26.07.2024

Какие меры государственной финансовой поддержки доступны бизнесу в России

Предприниматели в России могут воспользоваться большим количеством мер финансовой поддержки от государства. Например, для развития сельского хозяйства доступна... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:04

2024-07-26T16:04

2024-07-26T16:04

твой бизнес

поддержка бизнеса

россия

максим решетников

владимир путин

александр исаевич

корпорация мсп

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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Предприниматели в России могут воспользоваться большим количеством мер финансовой поддержки от государства. Например, для развития сельского хозяйства доступна госпрограмма "Агростартап", для социальных предпринимателей доступна грантовая поддержка, как и для молодых предпринимателей. Бизнесмены также могут воспользоваться социальным контрактом, который дает возможность получить деньги от государства на профессиональное обучение и многим другим. Данные финансовые задачи помогает решить национальный проект "Малое и среднее предпринимательство"."Ярко заявили о себе сотни новых отечественных брендов. В прошлом году в России зарегистрировано один миллион 200 тысяч новых компаний в сфере малого и среднего бизнеса. Обращаю внимание: это самый высокий показатель за последние пять лет. Люди стремятся начать свое дело, верят в себя, в свою страну и в свой успех", - сказал президент РФ Владимир Путин в Послании к Федеральному Собранию.Министр экономического развития РФ Максим Решетников ранее сообщил, что в 2023 году предприятия экономики смогли привлечь 528 миллиардов рублей по программам поддержки МСП в рамках профильного национального проекта.По его словам, в портфель льготных кредитов, оформленных в 2023 году, займы компаниям из отраслей экономики предложения составляют 38,5%. Это в том числе IT-компании, обрабатывающие производства, гостиничный бизнес.Сегодня для компании МСП действует широкая линейка финансовых инструментов поддержки: льготные программы кредитования, микрозаймы, поручительства, гранты, субсидии и др.Программа 1764Правительство РФ запустило льготную программу инвестиционного кредитования для производственных МСП, логистики и гостиничного бизнеса. Льготные условия кредитования обеспечены за счет совмещения программы Минэкономразвития "1764" и льготного фондирования "ПСК" Банка России и Корпорации МСП.Льготные кредиты доступны компаниям из разных отраслей экономики: розничная и оптовая торговля, сельское хозяйство, внутренний туризм, наука и техника, здравоохранение, образование, обрабатывающая промышленность, ресторанный бизнес, бытовые услуги.Также льготными кредитами по программе могут воспользоваться индивидуальные предприниматели. Максимальная ставка рассчитывается по формуле "ключевая ставка ЦБ РФ плюс не более 2,75%" и на данный момент составляет не более 10,25% годовых.Программа включена в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство". Поэтому предприниматели могут получить финансирование на выгодных условиях, а государство компенсирует кредитным организациям недополученную прибыль."Зонтичный" механизм поручительствДанная программа считается гарантией "Корпорации МСП" банку, что обязательства предпринимателя по кредиту будут исполнены. Это поручительство покрывает до 50% от суммы кредита.Размер поручительства составляет до миллиона рублей. Срок кредита – не более 180 месяцев. Поручительство предоставляется предпринимателю бесплатно, комиссию оплачивает банк. Данный вид кредита можно получить на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, рефинансирование кредита.Поручительства предоставляются мгновенно в "одном окне" банка вместе с кредитом. Больше нет необходимости дополнительно обращаться в Корпорацию МСП.Программа льготного лизинга для субъектов МСПАО "МСП Лизинг" позволяет повышать эффективность оказания лизинговой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.Компания дает кратное увеличение объемов льготной лизинговой поддержки, а также повышение качества клиентского сервиса и скорости рассмотрения лизинговых заявок за счет развития кабинета клиента на Цифровой платформе МСП.РФ, автоматизации процесса рассмотрения заявок и оптимизации бизнес-процессов лизинговой компании.Подача заявок на льготный лизинг оборудования происходит через кабинет клиента Цифровой платформы МСП.РФ.Для юридических лиц и ИП программа действует сроком до семи лет, от 1,9% удорожание в год. Можно выбрать несколько программ на сайте МСП.РФ.Микрофинансирование субъектов МСПЧасто данный вид финансирования представлен в регионах, где мало банков и где сложнее получить кредит гражданам и малому бизнесу.В 2023 году микрофинансовые организации (МФО) выдали МСП займы на 105,4 миллиарда рублей, что на 50% больше показателя 2022 года.Чтобы микрозаймы помогали людям в разных жизненных ситуациях, введены ограничения по займам МФО. Например, ограничение предельной задолженности заемщика по договору краткосрочного (сроком до 1 года) потребительского кредита (займа) по отношению к сумме потребительского кредита (займа) в размере 1,3-кратной суммы потребительского кредита (займа) — с 01.07.2023; ограничение ежедневной процентной ставки — с 01.07.2023 — не более 0,8% в день; запрет на микрозаймы под залог жилья.Льготный займ для малых технологических компанийПрограмма льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства под 3% годовых в рамках федерального проекта "Взлет – от стартапа до IPO" распространена на малые технологические компании (МТК). Максимальная сумма заемных средств увеличена до 1 миллиарда рублей. Это первая внедренная мера финансовой поддержки для данной категории бизнеса. Для высокотехнологичных малых и средних предприятий сумма остается прежней – до 500 миллионов рублей.Соответствующие изменения подготовлены Минэкономразвития России совместно с Корпорацией МСП. Малые технологические компании, которые соответствуют условиям программы, уже могут подать заявки на получение кредита на льготных условиях через цифровую платформу МСП.РФ."Расширение мер поддержки малым технологическим компаниям отвечает задаче обеспечения технологического суверенитета страны и курсу на импортозамещение, обозначенного президентом. Небольшим компаниям, выпускающим высокотехнологичную продукцию, льготные кредиты от государства на сумму до 1 миллиарда рублей позволят активнее реализовывать проекты, выходить на новый уровень развития и производства", – прокомментировал министр экономического развития России Максим Решетников.По его словам, опираясь на эту меру поддержки, компании получат возможность стать национальными лидерами в своих отраслях. Заявки на участие в этой льготной программе кредитования принимаются в электронном виде через специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ."Чтобы получить эту меру господдержки, от компаний требуется соблюдение ряда критериев. Помимо соответствия приоритетным отраслям, они должны относиться к МТК или пройти экспертизу инновационных институтов развития, иметь годовую выручку от 100 миллионов рублей и ее среднегодовой прирост не менее 10%", – сказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.Он добавил, что предприниматели должны владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности. Также по данной программе кредиты продолжат предоставляться инновационным МСП.С 2023 года организации, внедряющие решения с использованием ИИ, при расчете налога на прибыль могут учитывать расходы на приобретение передовых российских разработок в повышенном размере - с коэффициентом 1,5.Для этого необходимо, чтобы ИИ-решение было включено либо в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, либо в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и отмечено знаком "ИИ".Гранты для предпринимателейКроме того, МСП могут воспользоваться различными грантами для поддержки своего бизнеса.Например, для развития сельского хозяйства всем предпринимателям доступна государственная программа "Агростартап". Получить данный вид поддержки могут фермерские хозяйства. Грант предусматривает до пяти миллионов рублей на закупку необходимой инфраструктуры для хозяйства. Принять участие в гранте и получить консультационную помощь можно в центрах "Мой бизнес".Также существует грантовая поддержка для социальных предприятий. Она определяется конкурсной комиссией, но по общим правилам должна составлять от 100 до 500 тысяч рублей (для Арктической зоны – до 1 миллиона рублей). Получить помощь при подаче документов на грант и другую информацию можно в региональном центре "Мой бизнес".В 2023 году сектор социального предпринимательства увеличился почти на 3 тысячи предприятий. Популярность социального предпринимательства объясняется широким спектром оказываемой поддержки для ведения бизнеса.Благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" молодые люди до 25 лет также имеют возможность получить грант на развитие своего проекта. Грант позволяет получить финансовую поддержку от 100 до 500 тысяч рублей (или до 1 миллиона рублей, если деятельность ведется в Арктической зоне). Средства могут получить как индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий.Грант могут получить ИП и юридические лица в возрасте от 14 до 25 лет. До 18 лет с разрешения родителей. Однако, если речь идет о юрлице, то человек должен владеть долей в компании свыше 50%.Мама-предпринимательДля женщин, которые планируют начать свой бизнес действует федеральная грантовая программа - "Мама-предприниматель", которая проходит на базе региональных центров "Мой бизнес".Это образовательный проект в сфере поддержки женщин с бизнес-идеей или работающим проектом и имеющих детей. Его идея была заложена в 2013 году, за 10 лет участие в ней приняли около 7000 женщин, 247 человек стали победительницами конкурса. В рамках Программы проведено 255 тренингов, в том числе — по социальному предпринимательству.Мамы-предпринимательницы могут получить грант на 100 тысяч рублей. На протяжении тренингов участницы готовят бизнес-план своего проекта, а финальный день посвящен защите идей, лучший проект получает денежный грант.

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https://ria.ru/20240404/lizing-1937830011.html

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https://ria.ru/20240628/grant-1956191334.html

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Алёна Пава

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