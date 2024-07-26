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В Госдуме призвали заложить механизм легализации иностранного контента - РИА Новости, 26.07.2024
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14:53 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/gosduma-1962171519.html
В Госдуме призвали заложить механизм легализации иностранного контента
В Госдуме призвали заложить механизм легализации иностранного контента - РИА Новости, 26.07.2024
В Госдуме призвали заложить механизм легализации иностранного контента
Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале считает правильным заложить механизм легализации контента на российских... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:53
2024-07-26T14:53
общество
технологии
антон горелкин
александр хинштейн
госдума рф
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале считает правильным заложить механизм легализации контента на российских видеохостингах для иностранных блогеров. "...Было бы правильно заложить для иностранных блогеров какой-то механизм дальнейшей легализации контента на российской площадке. Чтобы условный Мистер Бист мог при желании получить контроль над своими роликами и продолжать вести свой канал уже официально", - написал депутат в своем Telegram-канале. Горелкин считает, что одним из возможных эффектов деградации YouTube может стать появление на российских видеохостингах каналов иностранных блогеров и селебрити. "Нет жалобы от правообладателя – значит нет и проблемы", - добавил он, сравнивая "перезалив" чужого контента с пиратскими фильмами. Депутат полагает, что отечественным видеохостингам следует предоставить авторам контента удобные инструменты для переезда. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что до конца недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, к концу следующей — до 70%.
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общество, технологии, антон горелкин, александр хинштейн, госдума рф, youtube
Общество, Технологии, Антон Горелкин, Александр Хинштейн, Госдума РФ, YouTube
В Госдуме призвали заложить механизм легализации иностранного контента

Депутат Горелкин: нужно легализовать контент на российских видеохостингах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале считает правильным заложить механизм легализации контента на российских видеохостингах для иностранных блогеров.
"...Было бы правильно заложить для иностранных блогеров какой-то механизм дальнейшей легализации контента на российской площадке. Чтобы условный Мистер Бист мог при желании получить контроль над своими роликами и продолжать вести свой канал уже официально", - написал депутат в своем Telegram-канале.
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Горелкин считает, что одним из возможных эффектов деградации YouTube может стать появление на российских видеохостингах каналов иностранных блогеров и селебрити.
"Нет жалобы от правообладателя – значит нет и проблемы", - добавил он, сравнивая "перезалив" чужого контента с пиратскими фильмами.
Депутат полагает, что отечественным видеохостингам следует предоставить авторам контента удобные инструменты для переезда.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что до конца недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, к концу следующей — до 70%.
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