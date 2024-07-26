https://ria.ru/20240726/germanija-1962288410.html

Немецких бизнесменов пугают угрозой "диверсий" со стороны России

Немецких бизнесменов пугают угрозой "диверсий" со стороны России - РИА Новости, 26.07.2024

Немецких бизнесменов пугают угрозой "диверсий" со стороны России

Федеральное ведомство по охране конституции Германии пугает немецкие компании "повышенной угрозой диверсий со стороны России", сообщило в пятницу информационное РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T21:36

2024-07-26T21:36

2024-07-26T21:36

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Федеральное ведомство по охране конституции Германии пугает немецкие компании "повышенной угрозой диверсий со стороны России", сообщило в пятницу информационное агентство DPA, при этом никаких доказательств не приводится. "Случаи, наблюдаемые по всей Европе с 2023 года, а также возросшие признаки возможной деятельности в Германии в настоящее время приводят к коррекции оценки: существует повышенный риск в отношении диверсионной деятельности или соответствующих подготовительных действий в Германии", - цитирует DPA документ ведомства по охране конституции. В спецслужбе утверждают, что некие "российские агенты" якобы изучают профили сотрудников немецких компаний в социальных сетях, которые могут быть восприимчивы к вербовке - к таковым DPA относит русскоязычных жителей, симпатизирующих России и "желающих быстро заработать". Ведомство, бездоказательно прогнозирует, что диверсий стоит ожидать не только на объектах, связанных с поддержкой Украины, но и на объектах, "стратегическое значение которых для России не сразу очевидно". По утверждению спецслужбы, целью подобных акций может быть создание чувства неуверенности в обществе и определённых секторах экономики. При этом диверсии на российско-германских газопроводах - "Северных потоках", которые, по данным американского журналиста Сеймура Херша, были совершены США, в Германии так и не расследованы. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Германия "проглотила взорванные "Северные потоки" просто молча". Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240127/germaniya-1923869665.html

https://ria.ru/20240506/peskov-1944101961.html

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германия, россия, европа, сергей лавров, владимир путин, нато, северный поток, в мире