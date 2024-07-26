Рейтинг@Mail.ru
Немецких бизнесменов пугают угрозой "диверсий" со стороны России - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:36 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/germanija-1962288410.html
Немецких бизнесменов пугают угрозой "диверсий" со стороны России
Немецких бизнесменов пугают угрозой "диверсий" со стороны России - РИА Новости, 26.07.2024
Немецких бизнесменов пугают угрозой "диверсий" со стороны России
Федеральное ведомство по охране конституции Германии пугает немецкие компании "повышенной угрозой диверсий со стороны России", сообщило в пятницу информационное РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:36
2024-07-26T21:36
германия
россия
европа
сергей лавров
владимир путин
нато
северный поток
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814369993_0:117:2560:1557_1920x0_80_0_0_aee9fe77c09bb0923a9851a45bad9afc.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Федеральное ведомство по охране конституции Германии пугает немецкие компании "повышенной угрозой диверсий со стороны России", сообщило в пятницу информационное агентство DPA, при этом никаких доказательств не приводится. "Случаи, наблюдаемые по всей Европе с 2023 года, а также возросшие признаки возможной деятельности в Германии в настоящее время приводят к коррекции оценки: существует повышенный риск в отношении диверсионной деятельности или соответствующих подготовительных действий в Германии", - цитирует DPA документ ведомства по охране конституции. В спецслужбе утверждают, что некие "российские агенты" якобы изучают профили сотрудников немецких компаний в социальных сетях, которые могут быть восприимчивы к вербовке - к таковым DPA относит русскоязычных жителей, симпатизирующих России и "желающих быстро заработать". Ведомство, бездоказательно прогнозирует, что диверсий стоит ожидать не только на объектах, связанных с поддержкой Украины, но и на объектах, "стратегическое значение которых для России не сразу очевидно". По утверждению спецслужбы, целью подобных акций может быть создание чувства неуверенности в обществе и определённых секторах экономики. При этом диверсии на российско-германских газопроводах - "Северных потоках", которые, по данным американского журналиста Сеймура Херша, были совершены США, в Германии так и не расследованы. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Германия "проглотила взорванные "Северные потоки" просто молча". Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240127/germaniya-1923869665.html
https://ria.ru/20240506/peskov-1944101961.html
германия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814369993_0:0:2480:1860_1920x0_80_0_0_a4fe8ade7538f2439eb71136bc57e007.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, европа, сергей лавров, владимир путин, нато, северный поток, в мире
Германия, Россия, Европа, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, Северный поток, В мире
Немецких бизнесменов пугают угрозой "диверсий" со стороны России

DPA: спецслужбы в ФРГ пугают бизнесменов угрозой диверсий со стороны России

CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf / Stadtbild KölnВид на центр города Кельн, Германия
Вид на центр города Кельн, Германия - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf / Stadtbild Köln
Вид на центр города Кельн, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Федеральное ведомство по охране конституции Германии пугает немецкие компании "повышенной угрозой диверсий со стороны России", сообщило в пятницу информационное агентство DPA, при этом никаких доказательств не приводится.
"Случаи, наблюдаемые по всей Европе с 2023 года, а также возросшие признаки возможной деятельности в Германии в настоящее время приводят к коррекции оценки: существует повышенный риск в отношении диверсионной деятельности или соответствующих подготовительных действий в Германии", - цитирует DPA документ ведомства по охране конституции.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
СМИ узнали, как Германия намерена "сдерживать" Россию
27 января, 16:49
В спецслужбе утверждают, что некие "российские агенты" якобы изучают профили сотрудников немецких компаний в социальных сетях, которые могут быть восприимчивы к вербовке - к таковым DPA относит русскоязычных жителей, симпатизирующих России и "желающих быстро заработать".
Ведомство, бездоказательно прогнозирует, что диверсий стоит ожидать не только на объектах, связанных с поддержкой Украины, но и на объектах, "стратегическое значение которых для России не сразу очевидно". По утверждению спецслужбы, целью подобных акций может быть создание чувства неуверенности в обществе и определённых секторах экономики.
При этом диверсии на российско-германских газопроводах - "Северных потоках", которые, по данным американского журналиста Сеймура Херша, были совершены США, в Германии так и не расследованы. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Германия "проглотила взорванные "Северные потоки" просто молча".
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Песков прокомментировал сообщения в СМИ о возможных диверсиях в Европе
6 мая, 12:09
 
ГерманияРоссияЕвропаСергей ЛавровВладимир ПутинНАТОСеверный потокВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала