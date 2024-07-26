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Во Франции оценили, сколько человек затронет поджог ж/д путей - РИА Новости, 26.07.2024
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11:27 26.07.2024 (обновлено: 11:29 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/frantsiya-1962108578.html
Во Франции оценили, сколько человек затронет поджог ж/д путей
Во Франции оценили, сколько человек затронет поджог ж/д путей - РИА Новости, 26.07.2024
Во Франции оценили, сколько человек затронет поджог ж/д путей
Около 800 тысяч пассажиров во Франции затронут сильные перебои в движении на нескольких высокоскоростных линиях после злоумышленных поджогов минувшей ночью,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:27
2024-07-26T11:29
в мире
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ПАРИЖ, 26 июл- РИА Новости. Около 800 тысяч пассажиров во Франции затронут сильные перебои в движении на нескольких высокоскоростных линиях после злоумышленных поджогов минувшей ночью, заявил в пятницу глава Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) Жан-Пьер Фаранду. "По нашим оценкам, будет затронуто около 800 тысяч клиентов", - сказал он в эфире телеканала BFMTV. Ранее SNCF сообщила о том, что несколько поджогов было совершено минувшей ночью. Действия злоумышленников привели к серьезным перебоям на трёх железнодорожных скоростных линиях. Многие поезда были задержаны и отменены.
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в мире, франция, sncf
В мире, Франция, SNCF
Во Франции оценили, сколько человек затронет поджог ж/д путей

Глава ж/д Франции: около 800 тысяч пассажиров пострадают от перебоев в движении

© РИА Новости / Vincent KesslerЖ/д платформа во Франции
Ж/д платформа во Франции - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Vincent Kessler
Ж/д платформа во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 июл- РИА Новости. Около 800 тысяч пассажиров во Франции затронут сильные перебои в движении на нескольких высокоскоростных линиях после злоумышленных поджогов минувшей ночью, заявил в пятницу глава Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) Жан-Пьер Фаранду.
"По нашим оценкам, будет затронуто около 800 тысяч клиентов", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.
Ранее SNCF сообщила о том, что несколько поджогов было совершено минувшей ночью. Действия злоумышленников привели к серьезным перебоям на трёх железнодорожных скоростных линиях. Многие поезда были задержаны и отменены.
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