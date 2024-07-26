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Во Франции оценили, сколько человек затронет поджог ж/д путей
Во Франции оценили, сколько человек затронет поджог ж/д путей - РИА Новости, 26.07.2024
Во Франции оценили, сколько человек затронет поджог ж/д путей
Около 800 тысяч пассажиров во Франции затронут сильные перебои в движении на нескольких высокоскоростных линиях после злоумышленных поджогов минувшей ночью,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:27
2024-07-26T11:27
2024-07-26T11:29
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ПАРИЖ, 26 июл- РИА Новости. Около 800 тысяч пассажиров во Франции затронут сильные перебои в движении на нескольких высокоскоростных линиях после злоумышленных поджогов минувшей ночью, заявил в пятницу глава Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) Жан-Пьер Фаранду. "По нашим оценкам, будет затронуто около 800 тысяч клиентов", - сказал он в эфире телеканала BFMTV. Ранее SNCF сообщила о том, что несколько поджогов было совершено минувшей ночью. Действия злоумышленников привели к серьезным перебоям на трёх железнодорожных скоростных линиях. Многие поезда были задержаны и отменены.
https://rsport.ria.ru/20240726/pogoda-1962083676.html
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в мире, франция, sncf
Во Франции оценили, сколько человек затронет поджог ж/д путей
Глава ж/д Франции: около 800 тысяч пассажиров пострадают от перебоев в движении