https://ria.ru/20240726/frantsiya-1962108578.html

Во Франции оценили, сколько человек затронет поджог ж/д путей

Во Франции оценили, сколько человек затронет поджог ж/д путей - РИА Новости, 26.07.2024

Во Франции оценили, сколько человек затронет поджог ж/д путей

Около 800 тысяч пассажиров во Франции затронут сильные перебои в движении на нескольких высокоскоростных линиях после злоумышленных поджогов минувшей ночью,... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:27

2024-07-26T11:27

2024-07-26T11:29

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sncf

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ПАРИЖ, 26 июл- РИА Новости. Около 800 тысяч пассажиров во Франции затронут сильные перебои в движении на нескольких высокоскоростных линиях после злоумышленных поджогов минувшей ночью, заявил в пятницу глава Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) Жан-Пьер Фаранду. "По нашим оценкам, будет затронуто около 800 тысяч клиентов", - сказал он в эфире телеканала BFMTV. Ранее SNCF сообщила о том, что несколько поджогов было совершено минувшей ночью. Действия злоумышленников привели к серьезным перебоям на трёх железнодорожных скоростных линиях. Многие поезда были задержаны и отменены.

https://rsport.ria.ru/20240726/pogoda-1962083676.html

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в мире, франция, sncf