https://ria.ru/20240726/fond-1962196398.html
Фонд Кадырова направил на нужды СВО более 33 миллиардов рублей
Фонд Кадырова направил на нужды СВО более 33 миллиардов рублей - РИА Новости, 26.07.2024
Фонд Кадырова направил на нужды СВО более 33 миллиардов рублей
Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил на нужды СВО свыше 33 миллиардов рублей, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:58
2024-07-26T15:58
2024-07-26T15:58
надежные люди
грозный
рамзан кадыров
сво
гуманитарная помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
ГРОЗНЫЙ, 26 июл - РИА Новости. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил на нужды СВО свыше 33 миллиардов рублей, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "На сегодняшний день весь объем помощи Регионального общественного фонда составляет 33 миллиарда 315 миллионов рублей. И это внебюджетные средства. Всестороннюю помощь участникам СВО и их родным оказывает республиканский филиал государственного фонда "Защитники Отечества". Уверен, что внедрение новых цифровых решений упростит и ускорит получение всех предусмотренных мер поддержки", — сказал Кадыров, выступая на всероссийском цифровом форуме "Защитники Отечества" в Грозном. Он добавил, что с начала спецоперации на базе Российского университета спецназа прошли подготовку 45 тысяч бойцов, в том числе 18 тысяч добровольцев, они обеспечены полным обмундированием. "Для нужд спецоперации фондом закуплены 1766 единиц спецтранспорта, около 6 тысяч квадрокоптеров, 32 тысячи средств связи, 83 тысячи комплектов экипировки, тепловизоры, антидроны и иная необходимая техника", — рассказал глава региона.
https://ria.ru/20231223/dobrovoltsy-1917604923.html
грозный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грозный, рамзан кадыров, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Грозный, Рамзан Кадыров, СВО, Гуманитарная помощь
ГРОЗНЫЙ, 26 июл - РИА Новости. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил на нужды СВО свыше 33 миллиардов рублей, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"На сегодняшний день весь объем помощи Регионального общественного фонда составляет 33 миллиарда 315 миллионов рублей. И это внебюджетные средства. Всестороннюю помощь участникам СВО и их родным оказывает республиканский филиал государственного фонда "Защитники Отечества". Уверен, что внедрение новых цифровых решений упростит и ускорит получение всех предусмотренных мер поддержки", — сказал Кадыров, выступая на всероссийском цифровом форуме "Защитники Отечества" в Грозном
.
Он добавил, что с начала спецоперации на базе Российского университета спецназа прошли подготовку 45 тысяч бойцов, в том числе 18 тысяч добровольцев, они обеспечены полным обмундированием.
"Для нужд спецоперации фондом закуплены 1766 единиц спецтранспорта, около 6 тысяч квадрокоптеров, 32 тысячи средств связи, 83 тысячи комплектов экипировки, тепловизоры, антидроны и иная необходимая техника", — рассказал глава региона.