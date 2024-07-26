https://ria.ru/20240726/fond-1962196398.html

Фонд Кадырова направил на нужды СВО более 33 миллиардов рублей

Фонд Кадырова направил на нужды СВО более 33 миллиардов рублей - РИА Новости, 26.07.2024

Фонд Кадырова направил на нужды СВО более 33 миллиардов рублей

Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил на нужды СВО свыше 33 миллиардов рублей, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:58

2024-07-26T15:58

2024-07-26T15:58

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рамзан кадыров

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гуманитарная помощь

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ГРОЗНЫЙ, 26 июл - РИА Новости. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил на нужды СВО свыше 33 миллиардов рублей, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "На сегодняшний день весь объем помощи Регионального общественного фонда составляет 33 миллиарда 315 миллионов рублей. И это внебюджетные средства. Всестороннюю помощь участникам СВО и их родным оказывает республиканский филиал государственного фонда "Защитники Отечества". Уверен, что внедрение новых цифровых решений упростит и ускорит получение всех предусмотренных мер поддержки", — сказал Кадыров, выступая на всероссийском цифровом форуме "Защитники Отечества" в Грозном. Он добавил, что с начала спецоперации на базе Российского университета спецназа прошли подготовку 45 тысяч бойцов, в том числе 18 тысяч добровольцев, они обеспечены полным обмундированием. "Для нужд спецоперации фондом закуплены 1766 единиц спецтранспорта, около 6 тысяч квадрокоптеров, 32 тысячи средств связи, 83 тысячи комплектов экипировки, тепловизоры, антидроны и иная необходимая техника", — рассказал глава региона.

https://ria.ru/20231223/dobrovoltsy-1917604923.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

грозный, рамзан кадыров, сво, гуманитарная помощь