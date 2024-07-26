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Фонд Кадырова направил на нужды СВО более 33 миллиардов рублей - РИА Новости, 26.07.2024
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Надежные люди
 
15:58 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/fond-1962196398.html
Фонд Кадырова направил на нужды СВО более 33 миллиардов рублей
Фонд Кадырова направил на нужды СВО более 33 миллиардов рублей - РИА Новости, 26.07.2024
Фонд Кадырова направил на нужды СВО более 33 миллиардов рублей
Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил на нужды СВО свыше 33 миллиардов рублей, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:58
2024-07-26T15:58
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ГРОЗНЫЙ, 26 июл - РИА Новости. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил на нужды СВО свыше 33 миллиардов рублей, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "На сегодняшний день весь объем помощи Регионального общественного фонда составляет 33 миллиарда 315 миллионов рублей. И это внебюджетные средства. Всестороннюю помощь участникам СВО и их родным оказывает республиканский филиал государственного фонда "Защитники Отечества". Уверен, что внедрение новых цифровых решений упростит и ускорит получение всех предусмотренных мер поддержки", — сказал Кадыров, выступая на всероссийском цифровом форуме "Защитники Отечества" в Грозном. Он добавил, что с начала спецоперации на базе Российского университета спецназа прошли подготовку 45 тысяч бойцов, в том числе 18 тысяч добровольцев, они обеспечены полным обмундированием. "Для нужд спецоперации фондом закуплены 1766 единиц спецтранспорта, около 6 тысяч квадрокоптеров, 32 тысячи средств связи, 83 тысячи комплектов экипировки, тепловизоры, антидроны и иная необходимая техника", — рассказал глава региона.
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грозный, рамзан кадыров, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Грозный, Рамзан Кадыров, СВО, Гуманитарная помощь

Фонд Кадырова направил на нужды СВО более 33 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ГРОЗНЫЙ, 26 июл - РИА Новости. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил на нужды СВО свыше 33 миллиардов рублей, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"На сегодняшний день весь объем помощи Регионального общественного фонда составляет 33 миллиарда 315 миллионов рублей. И это внебюджетные средства. Всестороннюю помощь участникам СВО и их родным оказывает республиканский филиал государственного фонда "Защитники Отечества". Уверен, что внедрение новых цифровых решений упростит и ускорит получение всех предусмотренных мер поддержки", — сказал Кадыров, выступая на всероссийском цифровом форуме "Защитники Отечества" в Грозном.
Он добавил, что с начала спецоперации на базе Российского университета спецназа прошли подготовку 45 тысяч бойцов, в том числе 18 тысяч добровольцев, они обеспечены полным обмундированием.
"Для нужд спецоперации фондом закуплены 1766 единиц спецтранспорта, около 6 тысяч квадрокоптеров, 32 тысячи средств связи, 83 тысячи комплектов экипировки, тепловизоры, антидроны и иная необходимая техника", — рассказал глава региона.
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Надежные людиГрозныйРамзан КадыровСВОГуманитарная помощь
 
 
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