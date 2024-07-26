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Крупнейший в Липецкой области ФОК откроется уже до конца этого года - РИА Новости, 26.07.2024
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Липецкая область
 
13:49 26.07.2024 (обновлено: 13:55 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/fok-1962157127.html
Крупнейший в Липецкой области ФОК откроется уже до конца этого года
Крупнейший в Липецкой области ФОК откроется уже до конца этого года - РИА Новости, 26.07.2024
Крупнейший в Липецкой области ФОК откроется уже до конца этого года
Самый большой в Липецкой области физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) откроется до конца 2024 года в Ельце, он сможет принимать крупные соревнования, в... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:49
2024-07-26T13:55
липецкая область
елец
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Самый большой в Липецкой области физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) откроется до конца 2024 года в Ельце, он сможет принимать крупные соревнования, в том числе по единоборствам, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что сейчас подрядчик выполняет заключительный этап работ: монтирует вентиляцию и электрику, устанавливает трибуны, утепляет фасад. "Темпы работ хорошие. Скоро сюда переедут воспитанники многих секций елецкой спортшколы. Сейчас ребята обучаются в нескольких городских залах и ждут открытия нового современного спортивного комплекса. ФОК обязательно станет гордостью города и региона. Елец сможет принимать крупные соревнования, в том числе по единоборствам – для этого отдельный корпус", – сказал Артамонов. Как сообщил губернатор, физкультурно-оздоровительный комплекс состоит из трех корпусов, общая площадь которых больше 6 тысяч квадратных метров. В них все желающие смогут заниматься гимнастикой, борьбой, баскетболом, мини-футболом, волейболом, теннисом. В центре можно будет организовать сразу несколько турниров одновременно в разных корпусах. Игорь Артамонов рассказал, что помимо спорткомплекса в Ельце строится Молодежный центр. По просьбе молодых ельчан рядом с ним оборудуют кинотеатр на открытом воздухе. Кроме этого, губернатор поручил чиновникам из елецкой мэрии подготовить предложения по созданию в городе молодежного кластера на базе одной из спортивных школ.
https://ria.ru/20240724/sotsproekt-1961671357.html
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елец, игорь артамонов
Липецкая область, Елец, Игорь Артамонов

Крупнейший в Липецкой области ФОК откроется уже до конца этого года

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиКрупнейший в Липецкой области ФОК откроется уже до конца этого года
Крупнейший в Липецкой области ФОК откроется уже до конца этого года - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Самый большой в Липецкой области физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) откроется до конца 2024 года в Ельце, он сможет принимать крупные соревнования, в том числе по единоборствам, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что сейчас подрядчик выполняет заключительный этап работ: монтирует вентиляцию и электрику, устанавливает трибуны, утепляет фасад.
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"Темпы работ хорошие. Скоро сюда переедут воспитанники многих секций елецкой спортшколы. Сейчас ребята обучаются в нескольких городских залах и ждут открытия нового современного спортивного комплекса. ФОК обязательно станет гордостью города и региона. Елец сможет принимать крупные соревнования, в том числе по единоборствам – для этого отдельный корпус", – сказал Артамонов.
Как сообщил губернатор, физкультурно-оздоровительный комплекс состоит из трех корпусов, общая площадь которых больше 6 тысяч квадратных метров. В них все желающие смогут заниматься гимнастикой, борьбой, баскетболом, мини-футболом, волейболом, теннисом. В центре можно будет организовать сразу несколько турниров одновременно в разных корпусах.
Игорь Артамонов рассказал, что помимо спорткомплекса в Ельце строится Молодежный центр. По просьбе молодых ельчан рядом с ним оборудуют кинотеатр на открытом воздухе.
Кроме этого, губернатор поручил чиновникам из елецкой мэрии подготовить предложения по созданию в городе молодежного кластера на базе одной из спортивных школ.
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Липецкая областьЕлецИгорь Артамонов
 
 
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