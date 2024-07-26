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Финляндия заподозрила российское судно в нарушении границы
Финляндия заподозрила российское судно в нарушении границы - РИА Новости, 26.07.2024
Финляндия заподозрила российское судно в нарушении границы
Министерство обороны Финляндии на официальном сайте заявило о подозрении в предполагаемом "нарушении" российским судном границы морской акватории в Финском... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:38
2024-07-26T16:38
2024-07-26T16:39
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Министерство обороны Финляндии на официальном сайте заявило о подозрении в предполагаемом "нарушении" российским судном границы морской акватории в Финском заливе, никаких доказательств нарушения ведомство не приводит. "Российское судно подозревается в нарушении границ финской морской акватории в восточной части Финского залива. Предполагаемое нарушение произошло сегодня, 26 июля во второй половине дня", - говорится в сообщении. Предварительным расследованием занимается пограничная охрана Финляндии, уточняет минобороны.
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в мире, финляндия, финский залив, россия, минобороны финляндии
В мире, Финляндия, Финский залив, Россия, Минобороны Финляндии
Финляндия заподозрила российское судно в нарушении границы
Минобороны Финляндии заявило о подозрении в нарушении границы российским судном