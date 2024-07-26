https://ria.ru/20240726/finlyandiya-1962211130.html

Финляндия заподозрила российское судно в нарушении границы

Финляндия заподозрила российское судно в нарушении границы - РИА Новости, 26.07.2024

Финляндия заподозрила российское судно в нарушении границы

Министерство обороны Финляндии на официальном сайте заявило о подозрении в предполагаемом "нарушении" российским судном границы морской акватории в Финском... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:38

2024-07-26T16:38

2024-07-26T16:39

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Министерство обороны Финляндии на официальном сайте заявило о подозрении в предполагаемом "нарушении" российским судном границы морской акватории в Финском заливе, никаких доказательств нарушения ведомство не приводит. "Российское судно подозревается в нарушении границ финской морской акватории в восточной части Финского залива. Предполагаемое нарушение произошло сегодня, 26 июля во второй половине дня", - говорится в сообщении. Предварительным расследованием занимается пограничная охрана Финляндии, уточняет минобороны.

https://ria.ru/20240721/ucheniya-1961070632.html

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