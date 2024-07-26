https://ria.ru/20240726/finljandija-1962170697.html

В Финляндию прибыла группа морских пехотинцев США

В Финляндию прибыла группа морских пехотинцев США - РИА Новости, 26.07.2024

В Финляндию прибыла группа морских пехотинцев США

Группа из 60 морских пехотинцев США прибыла в Финляндию для участия в тренировках в конце августа, сообщают в пятницу финские ВМС. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:51

2024-07-26T14:51

2024-07-26T14:51

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Группа из 60 морских пехотинцев США прибыла в Финляндию для участия в тренировках в конце августа, сообщают в пятницу финские ВМС. "Группа Корпуса морской пехоты США, состоящая из подчиненных подразделений 2-го экспедиционного соединения морской пехоты (II MEF), прибыла в Финляндию и будет тренироваться вместе с бригадой "Нюланд" до конца августа. Подразделение численностью около 60 морских пехотинцев будет дислоцироваться в бригаде "Нюланд" в Драгсвике (юг Финляндии – ред.) и будет действовать в основном в районе учений бригады", - сказано в сообщении на сайте ВМС. Ожидается, что еще одно подразделение Корпуса морской пехоты США прибудет в Драгсвик в конце этого года для участия в учениях ВМС Финляндии Freezing Winds 24, которые пройдут в конце ноября, говорится в материале.

https://ria.ru/20240726/polsha-1962099815.html

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