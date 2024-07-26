https://ria.ru/20240726/fas-1962089487.html
ФАС возбудила дела против двух телекомпаний из-за громкости рекламы
ФАС возбудила дела против двух телекомпаний из-за громкости рекламы - РИА Новости, 26.07.2024
ФАС возбудила дела против двух телекомпаний из-за громкости рекламы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении телекомпаний "ТНТ-Телесеть" и "Стрим" из-за превышения допустимого уровня громкости... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:05
2024-07-26T10:05
2024-07-26T10:05
общество
технологии
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155975/36/1559753616_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_e0c61f4b630d578b27a91b7fa912a6a2.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении телекомпаний "ТНТ-Телесеть" и "Стрим" из-за превышения допустимого уровня громкости рекламы на телеканалах ТНТ и "Русский иллюзион", сообщает ведомство. "ФАС возбудила дела в отношении телекомпаний "ТНТ-Телесеть" и "Стрим". Громкость рекламных роликов более чем на 1,5 дБ превышала допустимый уровень на телеканалах "ТНТ" и "Русский иллюзион". ФАС России провела анализ записей эфира телеканалов и установила, что громкость рекламы существенно превышала средний уровень громкости телепередач, которые она прерывала", - говорится в сообщении. В ФАС уточнили, что законом о рекламе в теле- и радиопрограммах запрещена реклама, звук которой превышает средний уровень их громкости, и в случае установления вины рекламораспространителям грозит ответственность в соответствии со статьей 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП). Служба напоминает, что излишнее воздействие звуковой рекламы на граждан запрещено законом. Речь идет как о превышении громкости рекламы на радио и телевидении, так и распространении такой рекламы с помощью оборудования, которое располагается на элементах зданий и транспортных средствах, добавили там.
https://ria.ru/20240227/delo-1929711445.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155975/36/1559753616_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_18f80072964405e17075350de2655cc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Общество, Технологии, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС возбудила дела против двух телекомпаний из-за громкости рекламы
ФАС возбудила дела против ТНТ и "Русского иллюзиона" из-за звука рекламы
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении телекомпаний "ТНТ-Телесеть" и "Стрим" из-за превышения допустимого уровня громкости рекламы на телеканалах ТНТ и "Русский иллюзион", сообщает ведомство.
«
"ФАС возбудила дела в отношении телекомпаний "ТНТ-Телесеть" и "Стрим". Громкость рекламных роликов более чем на 1,5 дБ превышала допустимый уровень на телеканалах "ТНТ" и "Русский иллюзион". ФАС России провела анализ записей эфира телеканалов и установила, что громкость рекламы существенно превышала средний уровень громкости телепередач, которые она прерывала", - говорится в сообщении.
В ФАС уточнили, что законом о рекламе в теле- и радиопрограммах запрещена реклама, звук которой превышает средний уровень их громкости, и в случае установления вины рекламораспространителям грозит ответственность в соответствии со статьей 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП).
Служба напоминает, что излишнее воздействие звуковой рекламы на граждан запрещено законом. Речь идет как о превышении громкости рекламы на радио и телевидении, так и распространении такой рекламы с помощью оборудования, которое располагается на элементах зданий и транспортных средствах, добавили там.