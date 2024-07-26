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В США разрешили возобновить полеты Falcon 9, приостановленные после аварии - РИА Новости, 26.07.2024
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05:47 26.07.2024 (обновлено: 06:08 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/falcon_9-1962067630.html
В США разрешили возобновить полеты Falcon 9, приостановленные после аварии
В США разрешили возобновить полеты Falcon 9, приостановленные после аварии - РИА Новости, 26.07.2024
В США разрешили возобновить полеты Falcon 9, приостановленные после аварии
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновить запуски ракет Falcon 9, приостановленные после аварии две недели назад, передает... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T05:47
2024-07-26T06:08
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновить запуски ракет Falcon 9, приостановленные после аварии две недели назад, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление ведомства.Одиннадцатого июля ракета Falcon 9 из-за неполадки двигателя вывела группу спутников Starlink на недостаточную высоту, из-за чего они сгорели в атмосфере. Инцидент стал первой за семь лет аварией, связанной с запусками ракет этого типа."После тщательного разбора FAA постановило, что отклонение, возникшее при запуске SpaceX 11 июля, не несло угрозы безопасности окружающих. Это… означает, что Falcon 9 может возобновить полеты, пока общее расследование остается открытым", - приводит агентство текст заявления.Ранее в SpaceX сообщили, что предоставили FAA доклад об аварии ракеты Falcon 9, приняли необходимые меры и готовы вернуться к запускам уже 27 июля.
https://ria.ru/20240717/spacex-1960141932.html
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сша, spacex, в мире, faa
США, SpaceX, В мире, FAA
В США разрешили возобновить полеты Falcon 9, приостановленные после аварии

Bloomberg: FAA разрешили возобновить полеты Falcon 9, остановленные после аварии

© AP Photo / Terry RennaСтарт ракеты SpaceX Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с площадки Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида
Старт ракеты SpaceX Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с площадки Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Terry Renna
Старт ракеты SpaceX Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с площадки Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновить запуски ракет Falcon 9, приостановленные после аварии две недели назад, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление ведомства.
Одиннадцатого июля ракета Falcon 9 из-за неполадки двигателя вывела группу спутников Starlink на недостаточную высоту, из-за чего они сгорели в атмосфере. Инцидент стал первой за семь лет аварией, связанной с запусками ракет этого типа.
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"После тщательного разбора FAA постановило, что отклонение, возникшее при запуске SpaceX 11 июля, не несло угрозы безопасности окружающих. Это… означает, что Falcon 9 может возобновить полеты, пока общее расследование остается открытым", - приводит агентство текст заявления.
Ранее в SpaceX сообщили, что предоставили FAA доклад об аварии ракеты Falcon 9, приняли необходимые меры и готовы вернуться к запускам уже 27 июля.
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