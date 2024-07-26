https://ria.ru/20240726/falcon_9-1962067630.html

В США разрешили возобновить полеты Falcon 9, приостановленные после аварии

В США разрешили возобновить полеты Falcon 9, приостановленные после аварии - РИА Новости, 26.07.2024

В США разрешили возобновить полеты Falcon 9, приостановленные после аварии

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновить запуски ракет Falcon 9, приостановленные после аварии две недели назад, передает... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T05:47

2024-07-26T05:47

2024-07-26T06:08

сша

spacex

в мире

faa

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892370960_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4278da262337ef46d4d86462f9d64cb.jpg

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновить запуски ракет Falcon 9, приостановленные после аварии две недели назад, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление ведомства.Одиннадцатого июля ракета Falcon 9 из-за неполадки двигателя вывела группу спутников Starlink на недостаточную высоту, из-за чего они сгорели в атмосфере. Инцидент стал первой за семь лет аварией, связанной с запусками ракет этого типа."После тщательного разбора FAA постановило, что отклонение, возникшее при запуске SpaceX 11 июля, не несло угрозы безопасности окружающих. Это… означает, что Falcon 9 может возобновить полеты, пока общее расследование остается открытым", - приводит агентство текст заявления.Ранее в SpaceX сообщили, что предоставили FAA доклад об аварии ракеты Falcon 9, приняли необходимые меры и готовы вернуться к запускам уже 27 июля.

https://ria.ru/20240717/spacex-1960141932.html

https://ria.ru/20240513/starlink-1945490031.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, spacex, в мире, faa