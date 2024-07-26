https://ria.ru/20240726/evakuatsiya-1962288584.html

После прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали 35 человек

После прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали 35 человек - РИА Новости, 26.07.2024

После прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали 35 человек

Тридцать пять человек эвакуировали из поселка Киолим после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Карабаше Челябинской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T21:36

2024-07-26T21:36

2024-07-26T21:38

челябинская область

происшествия

карабаш

прорыв дамбы в челябинской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Тридцать пять человек эвакуировали из поселка Киолим после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Карабаше Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального правительства."Потребовалась эвакуация 35 человек из Киолима. Идет эвакуация из других населенных пунктов", – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков, по ходу движения воды находятся четыре населенных пункта. В Карабашском округе Челябинской области был объявлен режим ЧС. По последним предварительным данным, подтоплен один поселок, принято решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим.

https://ria.ru/20240425/damba-1942279591.html

челябинская область

карабаш

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челябинская область, происшествия, карабаш, прорыв дамбы в челябинской области