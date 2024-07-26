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После прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали 35 человек - РИА Новости, 26.07.2024
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21:36 26.07.2024 (обновлено: 21:38 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/evakuatsiya-1962288584.html
После прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали 35 человек
После прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали 35 человек - РИА Новости, 26.07.2024
После прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали 35 человек
Тридцать пять человек эвакуировали из поселка Киолим после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Карабаше Челябинской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:36
2024-07-26T21:38
челябинская область
происшествия
карабаш
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Тридцать пять человек эвакуировали из поселка Киолим после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Карабаше Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального правительства."Потребовалась эвакуация 35 человек из Киолима. Идет эвакуация из других населенных пунктов", – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков, по ходу движения воды находятся четыре населенных пункта. В Карабашском округе Челябинской области был объявлен режим ЧС. По последним предварительным данным, подтоплен один поселок, принято решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим.
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челябинская область, происшествия, карабаш, прорыв дамбы в челябинской области
Челябинская область, Происшествия, Карабаш, Прорыв дамбы в Челябинской области
После прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали 35 человек

После прорыва дамбы на челябинском водохранилище эвакуировали 35 человек

На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Тридцать пять человек эвакуировали из поселка Киолим после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Карабаше Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Потребовалась эвакуация 35 человек из Киолима. Идет эвакуация из других населенных пунктов", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков, по ходу движения воды находятся четыре населенных пункта. В Карабашском округе Челябинской области был объявлен режим ЧС. По последним предварительным данным, подтоплен один поселок, принято решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим.
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Челябинская областьПроисшествияКарабашПрорыв дамбы в Челябинской области
 
 
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