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После прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали 20 человек - РИА Новости, 26.07.2024
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21:24 26.07.2024 (обновлено: 21:27 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/evakuatsiya-1962286835.html
После прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали 20 человек
После прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали 20 человек - РИА Новости, 26.07.2024
После прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали 20 человек
На данный момент проведена эвакуация 20 человек после размыва насыпного участка дамбы в Челябинской области, развернуты пункты временного размещения для... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:24
2024-07-26T21:27
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
карабаш
россия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На данный момент проведена эвакуация 20 человек после размыва насыпного участка дамбы в Челябинской области, развернуты пункты временного размещения для населения, сообщает пресс-служба МЧС России.В пятницу в Челябинской области на Киалимском водохранилище в связи с резким поднятием уровня воды из-за продолжительных ливней произошло разрушение плотины. В администрации Карабашского округа РИА Новости уточняли, что, по предварительным данным, в зоне подтопления находятся порядка двухсот человек. ГУМЧС региона также информировало, что смыв плотины длиной 100 метров произошел из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу в Челябинской области, по ходу движения воды находятся четыре села."На данный момент проведена эвакуация 20 человек. Проводится подворовый обход. На базе двух школ город Карабаш развернуты пункты временного размещения для населения", - говорится в сообщении.Также в пресс-службе сообщили, что в селах по пути движения воды после размыва дамбы в Челябинской области проживают в общей сложности 188 человек. На расстоянии 2 километра находится поселок Киолим, в котором проживает 40 человек, в 11 километрах в поселке Мухаметово проживает 90 человек и 15 километрах поселка Байдашево проживает 36 человек, в 16 километрах поселка Карасево проживает 22 человека.
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челябинская область
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челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, карабаш, россия
Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Карабаш, Россия
После прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали 20 человек

После прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали 20 человек, открыли ПВР

На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На данный момент проведена эвакуация 20 человек после размыва насыпного участка дамбы в Челябинской области, развернуты пункты временного размещения для населения, сообщает пресс-служба МЧС России.
В пятницу в Челябинской области на Киалимском водохранилище в связи с резким поднятием уровня воды из-за продолжительных ливней произошло разрушение плотины. В администрации Карабашского округа РИА Новости уточняли, что, по предварительным данным, в зоне подтопления находятся порядка двухсот человек. ГУМЧС региона также информировало, что смыв плотины длиной 100 метров произошел из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу в Челябинской области, по ходу движения воды находятся четыре села.
"На данный момент проведена эвакуация 20 человек. Проводится подворовый обход. На базе двух школ город Карабаш развернуты пункты временного размещения для населения", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе сообщили, что в селах по пути движения воды после размыва дамбы в Челябинской области проживают в общей сложности 188 человек. На расстоянии 2 километра находится поселок Киолим, в котором проживает 40 человек, в 11 километрах в поселке Мухаметово проживает 90 человек и 15 километрах поселка Байдашево проживает 36 человек, в 16 километрах поселка Карасево проживает 22 человека.
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Челябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияКарабашРоссия
 
 
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