https://ria.ru/20240726/evakuatsiya-1962286835.html
После прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали 20 человек
После прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали 20 человек - РИА Новости, 26.07.2024
После прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали 20 человек
На данный момент проведена эвакуация 20 человек после размыва насыпного участка дамбы в Челябинской области, развернуты пункты временного размещения для... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:24
2024-07-26T21:24
2024-07-26T21:27
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
карабаш
россия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На данный момент проведена эвакуация 20 человек после размыва насыпного участка дамбы в Челябинской области, развернуты пункты временного размещения для населения, сообщает пресс-служба МЧС России.В пятницу в Челябинской области на Киалимском водохранилище в связи с резким поднятием уровня воды из-за продолжительных ливней произошло разрушение плотины. В администрации Карабашского округа РИА Новости уточняли, что, по предварительным данным, в зоне подтопления находятся порядка двухсот человек. ГУМЧС региона также информировало, что смыв плотины длиной 100 метров произошел из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу в Челябинской области, по ходу движения воды находятся четыре села."На данный момент проведена эвакуация 20 человек. Проводится подворовый обход. На базе двух школ город Карабаш развернуты пункты временного размещения для населения", - говорится в сообщении.Также в пресс-службе сообщили, что в селах по пути движения воды после размыва дамбы в Челябинской области проживают в общей сложности 188 человек. На расстоянии 2 километра находится поселок Киолим, в котором проживает 40 человек, в 11 километрах в поселке Мухаметово проживает 90 человек и 15 километрах поселка Байдашево проживает 36 человек, в 16 километрах поселка Карасево проживает 22 человека.
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челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, карабаш, россия
Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Карабаш, Россия
После прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали 20 человек
После прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали 20 человек, открыли ПВР