https://ria.ru/20240726/evakuatsiya-1962285627.html

В Челябинской области эвакуируют три населенных пункта

В Челябинской области эвакуируют три населенных пункта - РИА Новости, 26.07.2024

В Челябинской области эвакуируют три населенных пункта

Решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов принято после прорыва дамбы в Челябинской области, сообщает пресс-служба аппарата полпредства в... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T21:17

2024-07-26T21:17

2024-07-26T21:17

происшествия

челябинская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов принято после прорыва дамбы в Челябинской области, сообщает пресс-служба аппарата полпредства в Уральском федеральном округе. Ранее сообщалось, что дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков. По ходу движения воды находятся четыре населенных пункта. "Принято решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим. Развернуто два пункта временного размещения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240405/evakuatsiya-1938142870.html

челябинская область

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2024

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происшествия, челябинская область