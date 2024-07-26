https://ria.ru/20240726/evakuatsiya-1962285627.html
В Челябинской области эвакуируют три населенных пункта
В Челябинской области эвакуируют три населенных пункта - РИА Новости, 26.07.2024
В Челябинской области эвакуируют три населенных пункта
Решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов принято после прорыва дамбы в Челябинской области, сообщает пресс-служба аппарата полпредства в... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:17
2024-07-26T21:17
2024-07-26T21:17
происшествия
челябинская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов принято после прорыва дамбы в Челябинской области, сообщает пресс-служба аппарата полпредства в Уральском федеральном округе. Ранее сообщалось, что дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков. По ходу движения воды находятся четыре населенных пункта. "Принято решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим. Развернуто два пункта временного размещения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240405/evakuatsiya-1938142870.html
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происшествия, челябинская область
Происшествия, Челябинская область
В Челябинской области эвакуируют три населенных пункта
В Челябинской области после прорыва дамбы эвакуируют три населенных пункта
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов принято после прорыва дамбы в Челябинской области, сообщает пресс-служба аппарата полпредства в Уральском федеральном округе.
Ранее сообщалось, что дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков. По ходу движения воды находятся четыре населенных пункта.
"Принято решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим. Развернуто два пункта временного размещения", - говорится в сообщении.