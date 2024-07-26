https://ria.ru/20240726/ekonomika-1962191442.html

Набиуллина назвала масштаб перегрева экономики максимальным за 16 лет

Набиуллина назвала масштаб перегрева экономики максимальным за 16 лет - РИА Новости, 26.07.2024

Набиуллина назвала масштаб перегрева экономики максимальным за 16 лет

Российская экономика в первом полугодии испытала максимальный за последние 16 лет перегрев, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:43

2024-07-26T15:43

2024-07-26T17:16

экономика

россия

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российская экономика в первом полугодии испытала максимальный за последние 16 лет перегрев, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике."Экономика перегрета. <…> У нас есть модельные оценки, которые говорят о следующем: о том, что в первой половине этого года масштаб перегрева был, наверное, максимальным за последние 16 лет. Он накануне кризиса 2008 года был выше, и это усугубило глубину экономического спада, который был во многом вызван внешними причинами", — сказала она.Набиуллина напомнила, что под перегревом экономики понимается состояние, когда объем выпуска превышает потенциальный ВВП. То есть то количество товаров и услуг, который экономика может произвести исходя из имеющихся ресурсов, технологий, производственных процессов, цепочек без быстрого роста цен или раскручивания инфляционной спирали.Глава ЦБ пояснила, что основными показателями перегрева экономики служат темпы роста реальных зарплат, динамика кредитования, но главный показатель — инфляция. Количественной оценки масштаба перегрева экономики ЦБ не дает, потому что это ненаблюдаемая величина."Темпы роста ВВП в первом и втором кварталах оставались высокими, при этом инфляция ускорялась. Это означает, что экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева. Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны, нехватка этих ресурсов может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос, и весь стимул будет уходить в ускорение инфляции. По сути, это сценарий стагфляции и остановить его можно будет только ценой глубокой рецессии. Сегодняшнее дополнительное ужесточение нашей политики позволит предотвратить такой сценарий".По словам Набиуллиной, за десять лет таргетирования инфляции это первый случай циклического перегрева, когда требуется длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса. Она напомнила, что в 2014 и 2022 годах пиковые значения ставки были кратковременными и связанными с рисками финансовой стабильности, внешними шоками. "Сейчас высокий уровень ставок — это ответ на перегрев спроса, притом что все остальные факторы спроса работают на его расширение. Это коренное различие", — пояснила руководитель Банка России.Набиуллина предупредила, что период жесткой денежно-кредитной политики будет долгим.В рамках обновленного прогноза снижать ключевую ставку в этом году не планируется.Говоря об отмене безадресной льготной ипотеки, Набиуллина отметила, что это решение приведет к некоторому охлаждению рынка жилья. Его доступность будет расти, но не стоит ждать мгновенной подстройки цен.Она отметила, что под влиянием льготной ипотеки "безответственный" рост цен на недвижимость опережал рост доходов и это приводило в ряде регионов к снижению доступности жилья.В ЦБ считают, что россияне после отмены льготной ипотеки направят высвободившиеся деньги на депозиты, а не на потребление.Глава Банка России пояснила, что сейчас депозитные ставки очень привлекательны для сбережений, они позволяют не только защитить деньги от инфляции, но и заработать.

https://ria.ru/20240726/tsb-1962188249.html

https://realty.ria.ru/20240726/ipoteka-1962153582.html

https://ria.ru/20240726/tsb-1962149064.html

https://ria.ru/20240724/ekonomika-1961613226.html

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экономика, россия