https://ria.ru/20240726/ekonomika-1962176065.html
Российская экономика находится в состоянии перегрева, заявила Набиуллина
Российская экономика находится в состоянии перегрева, заявила Набиуллина - РИА Новости, 26.07.2024
Российская экономика находится в состоянии перегрева, заявила Набиуллина
Экономика России все еще находится в состоянии значительного перегрева, без произошедшего повышения ключевой ставки Банком России были бы риски стагфляции,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:07
2024-07-26T15:07
2024-07-26T15:25
россия
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Экономика России все еще находится в состоянии значительного перегрева, без произошедшего повышения ключевой ставки Банком России были бы риски стагфляции, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина."Темпы роста ВВП в первом и втором кварталах оставались высокими, при этом инфляция ускорялась. Это означает, что экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева", - сказала она."Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны, нехватка этих ресурсов может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос, и весь стимул будет уходить в ускорение инфляции. По сути, это - сценарий стагфляции и остановить его можно будет только ценой глубокой рецессии. Сегодняшнее дополнительное ужесточение нашей политики позволит предотвратить такой сценарий", - отметила глава ЦБ.Банк России ранее в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых, следует из заявления регулятора. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 14-16% с 10-12%, на 2026 год до 10-11% с 6-7%. В 2027 году ЦБ ждет ее на уровне 7,5-8,5%.
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россия, экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Российская экономика находится в состоянии перегрева, заявила Набиуллина
Набиуллина: экономика РФ все еще находится в состоянии значительного перегрева
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Экономика России все еще находится в состоянии значительного перегрева, без произошедшего повышения ключевой ставки Банком России были бы риски стагфляции, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Темпы роста ВВП в первом и втором кварталах оставались высокими, при этом инфляция ускорялась. Это означает, что экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева", - сказала она.
«
"Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны, нехватка этих ресурсов может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос, и весь стимул будет уходить в ускорение инфляции. По сути, это - сценарий стагфляции и остановить его можно будет только ценой глубокой рецессии. Сегодняшнее дополнительное ужесточение нашей политики позволит предотвратить такой сценарий", - отметила глава ЦБ.
Банк России ранее в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых, следует из заявления регулятора. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 14-16% с 10-12%, на 2026 год до 10-11% с 6-7%. В 2027 году ЦБ ждет ее на уровне 7,5-8,5%.