https://ria.ru/20240726/ekonomika-1962163690.html
ЦБ отметил продолжение быстрого роста экономики во II квартале 2024 года
ЦБ отметил продолжение быстрого роста экономики во II квартале 2024 года - РИА Новости, 26.07.2024
ЦБ отметил продолжение быстрого роста экономики во II квартале 2024 года
Оперативные индикаторы во втором квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами, заявил ЦБ. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:14
2024-07-26T14:14
2024-07-26T14:14
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Оперативные индикаторы во втором квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами, заявил ЦБ. Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. "Оперативные индикаторы в II квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений", - говорится в релизе. В ЦБ отметили, что значительный инвестиционный спрос поддерживается как бюджетными стимулами, так и высокими прибылями компаний. "Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста не уменьшается", - добавили там.
https://ria.ru/20240726/tsb-1962154946.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ отметил продолжение быстрого роста экономики во II квартале 2024 года
ЦБ: российская экономика продолжает расти быстрыми темпами
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Оперативные индикаторы во втором квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами, заявил ЦБ.
Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
"Оперативные индикаторы в II квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений", - говорится в релизе.
В ЦБ отметили, что значительный инвестиционный спрос поддерживается как бюджетными стимулами, так и высокими прибылями компаний. "Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста не уменьшается", - добавили там.