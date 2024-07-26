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ЦБ отметил продолжение быстрого роста экономики во II квартале 2024 года - РИА Новости, 26.07.2024
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14:14 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/ekonomika-1962163690.html
ЦБ отметил продолжение быстрого роста экономики во II квартале 2024 года
ЦБ отметил продолжение быстрого роста экономики во II квартале 2024 года - РИА Новости, 26.07.2024
ЦБ отметил продолжение быстрого роста экономики во II квартале 2024 года
Оперативные индикаторы во втором квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами, заявил ЦБ. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:14
2024-07-26T14:14
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Оперативные индикаторы во втором квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами, заявил ЦБ. Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. "Оперативные индикаторы в II квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений", - говорится в релизе. В ЦБ отметили, что значительный инвестиционный спрос поддерживается как бюджетными стимулами, так и высокими прибылями компаний. "Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста не уменьшается", - добавили там.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ отметил продолжение быстрого роста экономики во II квартале 2024 года

ЦБ: российская экономика продолжает расти быстрыми темпами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Оперативные индикаторы во втором квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами, заявил ЦБ.
Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
"Оперативные индикаторы в II квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений", - говорится в релизе.
В ЦБ отметили, что значительный инвестиционный спрос поддерживается как бюджетными стимулами, так и высокими прибылями компаний. "Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста не уменьшается", - добавили там.
Центральный банк РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
ЦБ повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году
Вчера, 13:45
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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