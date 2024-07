https://ria.ru/20240726/egipet-1962150512.html

Египет хочет нарастить импорт масла еще на 100 тысяч тонн в год

Египет хочет нарастить импорт масла еще на 100 тысяч тонн в год - РИА Новости, 26.07.2024

Египет хочет нарастить импорт масла еще на 100 тысяч тонн в год

Египетский производитель и дистрибьютор масложировой продукции Gulf Arabian for Edible Oil после посещения павильона продукции российского АПК в Египте... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:34

2024-07-26T13:34

2024-07-26T13:34

экономика

россия

египет

российский экспортный центр (рэц)

подсолнечное масло

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Египетский производитель и дистрибьютор масложировой продукции Gulf Arabian for Edible Oil после посещения павильона продукции российского АПК в Египте заинтересовался крупными поставками подсолнечного масла из России – более 100 тысяч тонн масла в год – и готов принимать минимум 12 судов с продукцией в год, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Египетский производитель и крупнейший дистрибьютор масложировой продукции Gulf Arabian for Edible Oil посетил демонстрационно–дегустационный павильон продукции АПК в Египте. В результате деловых переговоров компания заинтересовалась крупными поставками подсолнечного масла из России – более 100 тысяч тонн масла в год – и готова принимать как минимум 12 судов с продукцией в год", - говорится в сообщении.По данным аналитического агентства Oleoscope, за последние пять лет РФ нарастила экспорт растительных масел в Египет в натуральном выражении более чем в 1,5 раза – до 486 тысяч тонн в 2023 году, из них 393 тысячи тонн - подсолнечного."Российская продукция, представленная в павильоне, отвечает всем требованиям, имеет конкурентную цену и большой экспортный потенциал на египетском рынке", – цитируют в РЭЦ комментарий Gulf Arabian for Edible Oil.В августе резидентов павильона – производителей подсолнечного масла планируется пригласить посетить завод Gulf Arabian for Edible Oil для установления прямых контактов и подписания экспортных контрактов. В свою очередь дистрибьютор готов посетить заводы производителей масложировой продукции в России.РЭЦ реализует программу постоянно действующих демонстрационно–дегустационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах. В этой сети представлены уже более 120 компаний и 2,5 тысячи товарных позиций. Павильоны работают в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Основные преимущества для российских компаний при размещении продукции в павильонах – это бесплатное размещение, продвижение и маркетинговая поддержка со стороны РЭЦ, помощь в поиске потенциальных покупателей и участие в промо-акциях. Размещение продукции в павильоне доступно через заявку на платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20240725/videoroliki-1962007633.html

https://ria.ru/20240724/prodazhi-1961784758.html

россия

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, египет, российский экспортный центр (рэц), подсолнечное масло