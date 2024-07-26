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Египет хочет нарастить импорт масла еще на 100 тысяч тонн в год - РИА Новости, 26.07.2024
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13:34 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/egipet-1962150512.html
Египет хочет нарастить импорт масла еще на 100 тысяч тонн в год
Египет хочет нарастить импорт масла еще на 100 тысяч тонн в год - РИА Новости, 26.07.2024
Египет хочет нарастить импорт масла еще на 100 тысяч тонн в год
Египетский производитель и дистрибьютор масложировой продукции Gulf Arabian for Edible Oil после посещения павильона продукции российского АПК в Египте... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:34
2024-07-26T13:34
экономика
россия
египет
российский экспортный центр (рэц)
подсолнечное масло
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Египетский производитель и дистрибьютор масложировой продукции Gulf Arabian for Edible Oil после посещения павильона продукции российского АПК в Египте заинтересовался крупными поставками подсолнечного масла из России – более 100 тысяч тонн масла в год – и готов принимать минимум 12 судов с продукцией в год, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Египетский производитель и крупнейший дистрибьютор масложировой продукции Gulf Arabian for Edible Oil посетил демонстрационно–дегустационный павильон продукции АПК в Египте. В результате деловых переговоров компания заинтересовалась крупными поставками подсолнечного масла из России – более 100 тысяч тонн масла в год – и готова принимать как минимум 12 судов с продукцией в год", - говорится в сообщении.По данным аналитического агентства Oleoscope, за последние пять лет РФ нарастила экспорт растительных масел в Египет в натуральном выражении более чем в 1,5 раза – до 486 тысяч тонн в 2023 году, из них 393 тысячи тонн - подсолнечного."Российская продукция, представленная в павильоне, отвечает всем требованиям, имеет конкурентную цену и большой экспортный потенциал на египетском рынке", – цитируют в РЭЦ комментарий Gulf Arabian for Edible Oil.В августе резидентов павильона – производителей подсолнечного масла планируется пригласить посетить завод Gulf Arabian for Edible Oil для установления прямых контактов и подписания экспортных контрактов. В свою очередь дистрибьютор готов посетить заводы производителей масложировой продукции в России.РЭЦ реализует программу постоянно действующих демонстрационно–дегустационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах. В этой сети представлены уже более 120 компаний и 2,5 тысячи товарных позиций. Павильоны работают в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Основные преимущества для российских компаний при размещении продукции в павильонах – это бесплатное размещение, продвижение и маркетинговая поддержка со стороны РЭЦ, помощь в поиске потенциальных покупателей и участие в промо-акциях. Размещение продукции в павильоне доступно через заявку на платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20240725/videoroliki-1962007633.html
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экономика, россия, египет, российский экспортный центр (рэц), подсолнечное масло
Экономика, Россия, Египет, Российский экспортный центр (РЭЦ), Подсолнечное масло

Египет хочет нарастить импорт масла еще на 100 тысяч тонн в год

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Египетский производитель и дистрибьютор масложировой продукции Gulf Arabian for Edible Oil после посещения павильона продукции российского АПК в Египте заинтересовался крупными поставками подсолнечного масла из России – более 100 тысяч тонн масла в год – и готов принимать минимум 12 судов с продукцией в год, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
"Египетский производитель и крупнейший дистрибьютор масложировой продукции Gulf Arabian for Edible Oil посетил демонстрационно–дегустационный павильон продукции АПК в Египте. В результате деловых переговоров компания заинтересовалась крупными поставками подсолнечного масла из России – более 100 тысяч тонн масла в год – и готова принимать как минимум 12 судов с продукцией в год", - говорится в сообщении.
Дегустационный павильон Российского экспортного центра (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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Вчера, 17:45
По данным аналитического агентства Oleoscope, за последние пять лет РФ нарастила экспорт растительных масел в Египет в натуральном выражении более чем в 1,5 раза – до 486 тысяч тонн в 2023 году, из них 393 тысячи тонн - подсолнечного.
"Российская продукция, представленная в павильоне, отвечает всем требованиям, имеет конкурентную цену и большой экспортный потенциал на египетском рынке", – цитируют в РЭЦ комментарий Gulf Arabian for Edible Oil.
В августе резидентов павильона – производителей подсолнечного масла планируется пригласить посетить завод Gulf Arabian for Edible Oil для установления прямых контактов и подписания экспортных контрактов. В свою очередь дистрибьютор готов посетить заводы производителей масложировой продукции в России.
РЭЦ реализует программу постоянно действующих демонстрационно–дегустационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах. В этой сети представлены уже более 120 компаний и 2,5 тысячи товарных позиций. Павильоны работают в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Основные преимущества для российских компаний при размещении продукции в павильонах – это бесплатное размещение, продвижение и маркетинговая поддержка со стороны РЭЦ, помощь в поиске потенциальных покупателей и участие в промо-акциях. Размещение продукции в павильоне доступно через заявку на платформе "Мой экспорт".
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ЭкономикаРоссияЕгипетРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Подсолнечное масло
 
 
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