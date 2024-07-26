https://ria.ru/20240726/efimov-1962044877.html

Владимир Ефимов: в Новой Москве построят 11 новых поликлиник

Владимир Ефимов: в Новой Москве построят 11 новых поликлиник - РИА Новости, 26.07.2024

Владимир Ефимов: в Новой Москве построят 11 новых поликлиник

В Новой Москве планируется возведение 11 новых поликлиник, часть из которых будет построена на деньги частных инвесторов, заявил заммэра столицы по... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T10:07

2024-07-26T10:07

2024-07-26T10:07

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Новой Москве планируется возведение 11 новых поликлиник, часть из которых будет построена на деньги частных инвесторов, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За счет городского бюджета сегодня строим три объекта здравоохранения. В частности, это взрослая поликлиника в городе Троицке и детско-взрослая поликлиника в поселке Птичное Филимонковского района. Оба учреждения рассчитаны на 750 посещений в смену. Кроме того, фактически завершены строительные работы и идет установка оборудования в детско-взрослой поликлинике на 320 посещений в смену в поселке Марьино Филимонковского района. Еще два здания, которые появятся за счет инвесторов, строятся", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Шесть поликлиник построят за счет средств, включенных в Адресную инвестиционную программу столицы, а пять введут инвесторы – застройщики жилья. Заммэра уточнил, что все возводимые за внебюджетные средства поликлиники передадут городу.Сообщается, что в 2025 году за счет частного инвестора на территории ЖК "Бунинские Луга" в эксплуатацию будет введена поликлиника на 475 посещений в смену. В 2026 году в Коммунарке планируется строительство детско-взрослой поликлиники на территории ЖК "Испанские кварталы" на 520 посещений в смену. До конца 2028 года за счет частных инвесторов планируется построить еще три таких здания в Коммунарке, Щербинке и Внуково. Кроме того, еще три поликлиники в Коммунарке и Внуково находятся в стадии планирования – их предполагается построить за счет города.Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что в новых медучреждениях будут работать детские и взрослые врачи основных специальностей. В самих зданиях будут оборудованы лаборатории, кабинеты функциональной диагностики и лечебно-профилактические подразделения.Как раннее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, с момента присоединения новых территорий к столице там было построено и введено 26 объектов здравоохранения.

https://ria.ru/20240725/efimov-1961833781.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы