В Тюмени один человек погиб в ДТП с автомобилем и маршруткой
Пять человек пострадали и один погиб в ДТП с маршруткой и автомобилем в Тюмени
© ГИБДД Тюменской области/TelegramМесто ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Тюмени
Место ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Тюмени
ТЮМЕНЬ, 26 июл – РИА Новости. В Тюмени при столкновении маршрутного автобуса и легкового автомобиля пять человек получили ранения и один погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области в Telegram-канале.
В автобусе находились девять человек.
© ГИБДД Тюменской области/TelegramМесто ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Тюмени
Место ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Тюмени
""Киа Рио" и маршрутный автобус № 65 столкнулись на улице Тимуровцев, 1. Предварительно, водитель "Киа" выехал на встречную полосу. Пострадали 37-летний водитель "маршрутки" и четверо пассажиров: 14-летний подросток, мужчины 78, 70 лет и 48-летняя женщина. 50-летний водитель "Киа" погиб", - указано в сообщении.
Отмечается, что в машине погибшего обнаружен пакет со спиртным, ранее автомобилист к ответственности за нетрезвое вождение не привлекался. Обстоятельства ДТП выясняются.
© ГИБДД Тюменской области/TelegramМесто ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Тюмени
Место ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Тюмени