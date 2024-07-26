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В Тюмени один человек погиб в ДТП с автомобилем и маршруткой - РИА Новости, 26.07.2024
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15:21 26.07.2024
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В Тюмени один человек погиб в ДТП с автомобилем и маршруткой
В Тюмени один человек погиб в ДТП с автомобилем и маршруткой - РИА Новости, 26.07.2024
В Тюмени один человек погиб в ДТП с автомобилем и маршруткой
В Тюмени при столкновении маршрутного автобуса и легкового автомобиля пять человек получили ранения и один погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:21
2024-07-26T15:21
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ТЮМЕНЬ, 26 июл – РИА Новости. В Тюмени при столкновении маршрутного автобуса и легкового автомобиля пять человек получили ранения и один погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области в Telegram-канале. В автобусе находились девять человек. ""Киа Рио" и маршрутный автобус № 65 столкнулись на улице Тимуровцев, 1. Предварительно, водитель "Киа" выехал на встречную полосу. Пострадали 37-летний водитель "маршрутки" и четверо пассажиров: 14-летний подросток, мужчины 78, 70 лет и 48-летняя женщина. 50-летний водитель "Киа" погиб", - указано в сообщении. Отмечается, что в машине погибшего обнаружен пакет со спиртным, ранее автомобилист к ответственности за нетрезвое вождение не привлекался. Обстоятельства ДТП выясняются.
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происшествия, тюмень, гаи, россия, дтп
Происшествия, Тюмень, ГАИ, Россия, ДТП
В Тюмени один человек погиб в ДТП с автомобилем и маршруткой

Пять человек пострадали и один погиб в ДТП с маршруткой и автомобилем в Тюмени

© ГИБДД Тюменской области/TelegramМесто ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Тюмени
Место ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Тюмени - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© ГИБДД Тюменской области/Telegram
Место ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Тюмени
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 26 июл – РИА Новости. В Тюмени при столкновении маршрутного автобуса и легкового автомобиля пять человек получили ранения и один погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области в Telegram-канале.
В автобусе находились девять человек.
© ГИБДД Тюменской области/TelegramМесто ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Тюмени
Место ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Тюмени - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© ГИБДД Тюменской области/Telegram
Место ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Тюмени
""Киа Рио" и маршрутный автобус № 65 столкнулись на улице Тимуровцев, 1. Предварительно, водитель "Киа" выехал на встречную полосу. Пострадали 37-летний водитель "маршрутки" и четверо пассажиров: 14-летний подросток, мужчины 78, 70 лет и 48-летняя женщина. 50-летний водитель "Киа" погиб", - указано в сообщении.
Отмечается, что в машине погибшего обнаружен пакет со спиртным, ранее автомобилист к ответственности за нетрезвое вождение не привлекался. Обстоятельства ДТП выясняются.
© ГИБДД Тюменской области/TelegramМесто ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Тюмени
Место ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Тюмени - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© ГИБДД Тюменской области/Telegram
Место ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Тюмени
 
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