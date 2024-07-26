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В Тюмени один человек погиб в ДТП с автомобилем и маршруткой

В Тюмени один человек погиб в ДТП с автомобилем и маршруткой - РИА Новости, 26.07.2024

В Тюмени один человек погиб в ДТП с автомобилем и маршруткой

В Тюмени при столкновении маршрутного автобуса и легкового автомобиля пять человек получили ранения и один погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:21

2024-07-26T15:21

2024-07-26T15:21

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ТЮМЕНЬ, 26 июл – РИА Новости. В Тюмени при столкновении маршрутного автобуса и легкового автомобиля пять человек получили ранения и один погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области в Telegram-канале. В автобусе находились девять человек. ""Киа Рио" и маршрутный автобус № 65 столкнулись на улице Тимуровцев, 1. Предварительно, водитель "Киа" выехал на встречную полосу. Пострадали 37-летний водитель "маршрутки" и четверо пассажиров: 14-летний подросток, мужчины 78, 70 лет и 48-летняя женщина. 50-летний водитель "Киа" погиб", - указано в сообщении. Отмечается, что в машине погибшего обнаружен пакет со спиртным, ранее автомобилист к ответственности за нетрезвое вождение не привлекался. Обстоятельства ДТП выясняются.

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происшествия, тюмень, гаи, россия, дтп