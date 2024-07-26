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Водитель иномарки устроил смертельное ДТП в Кузбассе с тремя жертвами - РИА Новости, 26.07.2024
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05:46 26.07.2024 (обновлено: 09:11 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/dtp-1962067506.html
Водитель иномарки устроил смертельное ДТП в Кузбассе с тремя жертвами
Водитель иномарки устроил смертельное ДТП в Кузбассе с тремя жертвами - РИА Новости, 26.07.2024
Водитель иномарки устроил смертельное ДТП в Кузбассе с тремя жертвами
Водитель минивэна въехал в попутный грузовик на трассе в Кузбассе, три человека, среди которых ребенок, погибли, еще трое детей травмированы, сообщает... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T05:46
2024-07-26T09:11
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 26 июл – РИА Новости. Водитель минивэна въехал в попутный грузовик на трассе в Кузбассе, три человека, среди которых ребенок, погибли, еще трое детей травмированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 04.40 (00.40 мск) на 149 километре автодороги "Кемерово-Новокузнецк" на территории Прокопьевского округа. На место незамедлительно были направлены сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД "Прокопьевский". "Предварительно установлено, что 25-летний водитель минивэна "Тойота Ноах", перевозивший 6 пассажиров, не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди грузовика "Шахман" и совершил столкновение с ним. В результате автоаварии погиб он сам, а также его пассажиры: 37-летняя женщина и 13-летняя девочка. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили еще трое детей в возрасте 6, 9 и 15 лет. Несовершеннолетние доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает", – сообщает полицейский главк. В настоящее время полицейские продолжают работать на месте ДТП, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Позже о проведении проверок объявили региональные управление СК РФ и прокуратура. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор Прокопьевского района Сергей Свиридов.
https://ria.ru/20240725/blogersha-1961843270.html
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кемеровская область, происшествия
Кемеровская область, Происшествия
Водитель иномарки устроил смертельное ДТП в Кузбассе с тремя жертвами

МВД Кемеровской области: при ДТП с минивэном и грузовиком погибли три человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КЕМЕРОВО, 26 июл – РИА Новости. Водитель минивэна въехал в попутный грузовик на трассе в Кузбассе, три человека, среди которых ребенок, погибли, еще трое детей травмированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 04.40 (00.40 мск) на 149 километре автодороги "Кемерово-Новокузнецк" на территории Прокопьевского округа. На место незамедлительно были направлены сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД "Прокопьевский".
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"Предварительно установлено, что 25-летний водитель минивэна "Тойота Ноах", перевозивший 6 пассажиров, не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди грузовика "Шахман" и совершил столкновение с ним. В результате автоаварии погиб он сам, а также его пассажиры: 37-летняя женщина и 13-летняя девочка. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили еще трое детей в возрасте 6, 9 и 15 лет. Несовершеннолетние доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает", – сообщает полицейский главк.
В настоящее время полицейские продолжают работать на месте ДТП, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Позже о проведении проверок объявили региональные управление СК РФ и прокуратура. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор Прокопьевского района Сергей Свиридов.
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