https://ria.ru/20240726/demografiya-1962154593.html

В Кремле рассказали о мерах по улучшению демографической обстановки

В Кремле рассказали о мерах по улучшению демографической обстановки - РИА Новости, 26.07.2024

В Кремле рассказали о мерах по улучшению демографической обстановки

Российские власти реализуют целый набор мер по улучшению демографической обстановки, но в этой сфере нет сиюминутного эффекта, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:44

2024-07-26T13:44

2024-07-26T13:44

россия

франция

германия

дмитрий песков

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские власти реализуют целый набор мер по улучшению демографической обстановки, но в этой сфере нет сиюминутного эффекта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее, отвечая на вопросы американской газеты Wall Street Journal, Песков сообщил, что демографическая проблема в РФ стоит очень остро. "Сейчас, конечно же, реализуется целый набор мер, но дело в том, что демография – это такая область, где реализуемые меры не имеют сиюминутного эффекта, они имеют отложенный эффект. Поэтому ситуация, конечно же, на какой-то период еще останется тяжелой, но в этом направлении действительно ведется огромная работа со стороны правительства, и эта тема является действительно одним из главных приоритетов президента России", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов. Кроме того, на вопрос, можно ли говорить по демографическим показателям, что люди не верят в будущее, Песков ответил отрицательно. "Нет, нельзя, потому что точно такие же показатели и во Франции, и в Германии, и в Испании, и в Японии - там еще меньше. Это, к сожалению, такая тенденция. У нас она имеет свою предтечу - это те самые демографические ямы, о которых мы говорили, которые связаны и с Великой Отечественной войной, и с периодом распада Советского Союза - с одной из крупнейших геополитических катастроф, которые имели место в истории нашей страны", - сказал Песков. Путин поручил обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 - к 2036 году, следует из подписанного президентом указа "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля в начале мая. Росстат прогнозирует начало роста числа рождений с 2028 года. Суммарный коэффициент рождаемости в прошлом году составил 1,41 - это минимальное значение за последние 17 лет.

https://ria.ru/20231028/mnogodetnye_semi-1905741815.html

https://ria.ru/20240425/matvienko-1942193472.html

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россия, франция, германия, дмитрий песков, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество