https://ria.ru/20240726/delo-1962205739.html

Трое фигурантов дела Булгакова не признали вину

Трое фигурантов дела Булгакова не признали вину - РИА Новости, 26.07.2024

Трое фигурантов дела Булгакова не признали вину

Трое фигурантов дела о присвоении или растрате в особо крупном размере в отношении экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова не признают свою... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:22

2024-07-26T16:22

2024-07-26T16:31

происшествия

дмитрий булгаков

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы рф

дело экс-замминистра обороны булгакова

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Трое фигурантов дела о присвоении или растрате в особо крупном размере в отношении экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова не признают свою вину, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Обвиняемые считают, что доводы следствия голословны и не обоснованы, документально не подтверждены", - указано в материале.Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд министерства обороны Российской Федерации. Как сообщали тогда в суде, заключенные с Минобороны контракты были заведомо завышены путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта.В последний раз обвиняемым был продлен срок содержания под стражей до 18 сентября.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината.ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, дмитрий булгаков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, дело экс-замминистра обороны булгакова