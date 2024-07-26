Трое фигурантов дела Булгакова не признали вину

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Трое фигурантов дела о присвоении или растрате в особо крупном размере в отношении экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова не признают свою вину, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Обвиняемые считают, что доводы следствия голословны и не обоснованы, документально не подтверждены", - указано в материале.Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд министерства обороны Российской Федерации. Как сообщали тогда в суде, заключенные с Минобороны контракты были заведомо завышены путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта.В последний раз обвиняемым был продлен срок содержания под стражей до 18 сентября.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината.ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Валерий Ковалевич в Басманном суде Москвы
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Трое фигурантов дела о присвоении или растрате в особо крупном размере в отношении экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова не признают свою вину, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Обвиняемые считают, что доводы следствия голословны и не обоснованы, документально не подтверждены", - указано в материале.
Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд министерства обороны Российской Федерации. Как сообщали тогда в суде, заключенные с Минобороны контракты были заведомо завышены путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта.
В последний раз обвиняемым был продлен срок содержания под стражей до 18 сентября.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината.
ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
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