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Трое фигурантов дела Булгакова не признали вину - РИА Новости, 26.07.2024
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16:22 26.07.2024 (обновлено: 16:31 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/delo-1962205739.html
Трое фигурантов дела Булгакова не признали вину
Трое фигурантов дела Булгакова не признали вину - РИА Новости, 26.07.2024
Трое фигурантов дела Булгакова не признали вину
Трое фигурантов дела о присвоении или растрате в особо крупном размере в отношении экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова не признают свою... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:22
2024-07-26T16:31
происшествия
дмитрий булгаков
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
дело экс-замминистра обороны булгакова
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Трое фигурантов дела о присвоении или растрате в особо крупном размере в отношении экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова не признают свою вину, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Обвиняемые считают, что доводы следствия голословны и не обоснованы, документально не подтверждены", - указано в материале.Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд министерства обороны Российской Федерации. Как сообщали тогда в суде, заключенные с Минобороны контракты были заведомо завышены путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта.В последний раз обвиняемым был продлен срок содержания под стражей до 18 сентября.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината.ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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происшествия, дмитрий булгаков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, дело экс-замминистра обороны булгакова
Происшествия, Дмитрий Булгаков, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ, Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Трое фигурантов дела Булгакова не признали вину

Трое фигурантов дела экс-замглавы МО Булгакова не признали вину

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Валерий Ковалевич в Басманном суде Москвы
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Валерий Ковалевич в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Валерий Ковалевич в Басманном суде Москвы
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Трое фигурантов дела о присвоении или растрате в особо крупном размере в отношении экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова не признают свою вину, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Обвиняемые считают, что доводы следствия голословны и не обоснованы, документально не подтверждены", - указано в материале.
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Александр Михаленко в Басманном суде Москвы
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Александр Михаленко в Басманном суде Москвы
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Александр Михаленко в Басманном суде Москвы
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
1 из 2
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Эльвира Смирнова в Басманном суде Москвы
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Эльвира Смирнова в Басманном суде Москвы
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Эльвира Смирнова в Басманном суде Москвы
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
2 из 2
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Александр Михаленко в Басманном суде Москвы
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
1 из 2
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Эльвира Смирнова в Басманном суде Москвы
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
2 из 2
Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд министерства обороны Российской Федерации. Как сообщали тогда в суде, заключенные с Минобороны контракты были заведомо завышены путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта.
В последний раз обвиняемым был продлен срок содержания под стражей до 18 сентября.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
24 апреля, 12:43
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината.
ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны
24 мая, 08:00
 
ПроисшествияДмитрий БулгаковСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы РФДело экс-замминистра обороны Булгакова
 
 
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