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В Рязанской области завели дело после исчезновения недействующего ж/д моста - РИА Новости, 26.07.2024
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12:53 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/delo-1962133160.html
В Рязанской области завели дело после исчезновения недействующего ж/д моста
В Рязанской области завели дело после исчезновения недействующего ж/д моста - РИА Новости, 26.07.2024
В Рязанской области завели дело после исчезновения недействующего ж/д моста
Полиция Рязанской области после исчезновения недействующего железнодорожного моста в Скопинском районе возбудила дело о краже в особо крупном размере, сообщило... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:53
2024-07-26T12:53
происшествия
скопинский район
россия
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 26 июл — РИА Новости. Полиция Рязанской области после исчезновения недействующего железнодорожного моста в Скопинском районе возбудила дело о краже в особо крупном размере, сообщило УМВД по региону в Telegram-канале. Ранее в пресс-службе ведомства РИА Новости заявляли о проверке по факту демонтажа металлической конструкции недействующего железнодорожного моста. Сообщение в полицию поступило 14 июля. Инцидент произошел на территории между селом Лопатино и деревней Новиково в Скопинском районе. Полиция устанавливала собственников моста. "Следователем следственного подразделения межмуниципального отдела МВД России "Скопинский" по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере)" - говорится в Telegram-канале УМВД. Как ранее уточнили РИА Новости в правоохранительных структурах, общий вес демонтированной конструкции составляет порядка 100 тонн.
https://ria.ru/20240108/most-1920142816.html
скопинский район
россия
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происшествия, скопинский район, россия, рязанская область
Происшествия, Скопинский район, Россия, Рязанская область
В Рязанской области завели дело после исчезновения недействующего ж/д моста

Пропажу моста под Рязанью квалифицировали как кражу в особо крупном размере

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 26 июл — РИА Новости. Полиция Рязанской области после исчезновения недействующего железнодорожного моста в Скопинском районе возбудила дело о краже в особо крупном размере, сообщило УМВД по региону в Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе ведомства РИА Новости заявляли о проверке по факту демонтажа металлической конструкции недействующего железнодорожного моста. Сообщение в полицию поступило 14 июля. Инцидент произошел на территории между селом Лопатино и деревней Новиково в Скопинском районе. Полиция устанавливала собственников моста.
«
"Следователем следственного подразделения межмуниципального отдела МВД России "Скопинский" по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере)" - говорится в Telegram-канале УМВД.
Как ранее уточнили РИА Новости в правоохранительных структурах, общий вес демонтированной конструкции составляет порядка 100 тонн.
Пролет неэксплуатируемого моста через реку Неман обрушился в Лидском районе Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
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ПроисшествияСкопинский районРоссияРязанская область
 
 
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